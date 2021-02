Sarah Lombardi kann es nicht fassen: „Warum sagt mir das denn keiner?“

Es war ihr Jahr. Trotz aller Widrigkeiten, trotz Coronakrise und Einschränkungen. Für Sarah Lombardi hätte das Jahr 2020 kaum besser laufen können.

Sarah Lombardi verlobte sich mit ihrem Freund Julian Büscher, ihr Song „Te amo mi amor“ wurde zum Überraschungserfolg und bei „The Masked Singer“ holte sich die 28-Jährige sogar die Krone.

Sarah Lombardi: Riesige Überraschung bei den 'Schlagerchampions' von Florian Silbereisen

Und nun scheint es, als hätte Sarah den Erfolg gepachtet. Denn auch am Samstag bei den „Schlagerchampions“ von Florian Silbereisen räumte die Ex-Frau von Pietro Lombardi ordentlich ab.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

----------------------------------------

So sicherte sich Sarah Lombardi die Trophäe für den „Hit des Jahres“. Doch bevor Sarah Lombardi die Trophäe in den Händen halten durfte, wurde sie von Florian Silbereisen gehörig aufs Glatteis geführt.

Sarah Lombardi: SO legte Florian Silbereisen sie aufs Kreuz

„Wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren einiges miteinander erlebt“, beginnt der Showmaster seinen kleinen Trick. „Wir haben auf vielen Bühnen zusammengestanden in unseren Shows, wir waren auf dem 'Traumschiff' gemeinsam, aber wir haben noch nie gemeinsam moderiert“, so Silbereisen.

Und das solle nun direkt geändert werden. „Hättest du Lust mit uns gemeinsam zu verkünden, wer denn die '1 der Besten' für den Hit des Jahres gewinnt“, fragte er Lombardi weiter.

Natürlich hatte die Lust. Doch beim Blick in den Umschlag blieb ihr fast das Herz stehen. Schließlich stand dort nicht irgendein Name, sondern ihr eigener. Klar, dass dann die Freude groß war. „Warum sagt mir das denn keiner“, fragt Sarah ganz verdutzt. Ja, so ist das eben mit Überraschungen. Wenn man es vorher weiß, ist es keine mehr.

Zuletzt veröffentlichte Sarah Lombardi ihren neuen Song „Ich“. Doch sie hatte ihren Fans noch etwas zu sagen.