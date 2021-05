Sarah Lombardi reißt vor laufender Kamera der Geduldsfaden: „Mach nicht so'n Stress“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Erwachsene Kinder und deren Eltern. Das ist immer so eine Sache. Die einen wollen ihr eigenes Leben leben, ihre eigenen Entscheidungen treffen, die anderen vergessen gerne, dass die Kinder bereits erwachsen sind. Das ist wohl auch bei Sarah Lombardi und ihrer Mutter Sonja nicht anders.

Davon dürfen sich die Fans von Sarah Lombardi bald auch im Fernsehen überzeugen lassen. Sarah und ihre Mutter machen nämlich in einem Special von Steffen Hensslers VOX-Kochshow „Grill den Henssler“ mit. Dort kocht Sarah Lombardi. Und das gleich im doppelten Wortsinn.

Sarah Lombardi und ihre Mutter machen bei „Grill den Henssler“ mit

Sarah Lombardi ist genervt. Zumindest für kurze Zeit. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Was war passiert? Der Trailer lässt vorausahnen, dass Sarah Lombardi am Herd steht, während ihre Mutter sie von der Seite aus coacht. Das sieht so aus, dass Mutter Sonja nahezu durchgehend panisch ihre Tochter anschreit.

--------------------

Das ist Sarah Lombardi:

wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

ist eine deutsche Sängerin

wurde als Teilnehmerin bei DSDS bekannt

in der achten Staffel (2011) belegte sie den zweiten Platz

dort lernte sie auch Pietro Lombardi kennen

2013 heirateten Pietro und Sarah, ließen sich 2019 aber wieder scheiden

Pietro und Sarah haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

----------------------

„Sarah, probier mal Sarah“, „Sarah, guck mal dahinten. Dahinten“, schallt es der 28-Jährigen in einer Tour entgegen. Klar, dass Sarahl Lombardi da auch mal der Geduldsfaden reißt.

Sarah Lombardi fährt ihre Mutter an: „Mach nicht son Stress“

„Mach nicht so'n Stress“, fährt sie ihre Mutter an. Und was sagt die dazu? „Ich nerve gerne.“ Ja, das merkt man.

Sarah jedoch scheint die Aufregung direkt nach Ende der Aufzeichnung vergessen zu haben. In ihrer Insta-Story hat sie bereits wieder blendende Laune.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

„Leute, ich habe gerade einen Trailer gesehen. Ich war ja mit meiner Mama bei 'Grill den Henssler'. Bei dem Muttertagsspecial. Und jetzt habe ich diesen Trailer zugeschickt bekommen... Ich sag's euch, das wird so lustig“, so Sarah Lombardi. Davon sind wir überzeugt.

