Sarah Lombardi knallhart: „Die kann ich nicht ernst nehmen!“

Sarah Lombardi ist wirklich zu beneiden. Während in Deutschland langsam aber sicher der Herbst Einzug hält, die Temperaturen ungemütlich werden und der Regen immer häufiger und ausdauernder wird, hat die Sängerin ihre liebsten Menschen und Sachen gepackt und ist in den Urlaub abgedüst.

Auf die Malediven sind Sarah Lombardi, Freund Julian Büscher und Sohnemann Alessio geflogen und lassen sich bei traumhaften Wetter auf endlosen Sandstränden die Sonne auf den Bauch scheinen.

Sarah Lombardi: Traumurlaub auf den Malediven

Doch anscheinend gönnen ihr viele Follower die Herbst-Auszeit nicht. Auf Instragram häufen sich die Vorwürfe. „Mitten in einer Pandemie mal um die halbe Welt in ein Risikogebiet fliegen....allerdings sollte man als Influencer mit 1.5 Millionen Followern nicht vergessen, dass man auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Schade!“ oder „Finde ich absolut egoistisch in einer Zeit wie dieser, um die Welt zu reisen. Klar kann man sagen, wir unterstützen die Unternehmer vor Ort, aber man kann ja Geld spenden und nicht sich und andere gefährden“, heißt es dort.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi ist am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Ihr Mädchenname lautet Engels

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi, übernahm seinen Nachnamen

Seit 2019 ist das Paar geschieden

Sarah Lombardi ist Sängerin und Influencerin

Sarah Lombardi knallhart: „Sorry, die kann ich nicht ernst nehmen“

Und auch in privaten Nachrichten wird Sarah übel angegriffen, wie sie in ihrer Story erzählt: „Ich bin mal so ein bisschen die Kommentare und Nachrichten durchgegangen. Und natürlich habe ich dann auch so drei, vier Nachrichten gesehen. Sorry, die kann ich nicht ernst nehmen. Wie kann man wirklich denken, dass Julian und ich abends ins Fitnessstudio gehen und Alessio ganz alleine in einem Bungalow mitten auf dem Meer bleibt. Das kann ich einfach nicht ernst nehmen.“

Zuletzt war Sarah Lombardi noch in NRW unterwegs. Was sie ausgerechnet HIER machte, verraten wir dir in diesem Artikel.