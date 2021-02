Sarah Lombardi: In wenigen Tagen ist es soweit – „Schon sehr gespannt“

Das vergangene Jahr war sicherlich nicht leicht für Sarah Lombardi. Die Corona-Pandemie hat auch der Sängerin zugesetzt. Doch 2020 war auch ein sehr erfolgreiches Jahr für die Sängerin. Sie gewann „The Masked Singer“ und verlobte sich mit Lebenspartner Julian Büscher.

Und es scheint, als würde das Jahr 2021 auch sehr erfolgreich für Sarah Lombardi losgehen. So erscheint in wenigen Tagen ihre neue Single „Ich“. Und die Reaktionen der Fans sind schon vor dem Release begeisternd.

Sarah Lombardi: Emotionaler Text lässt Fans ausrasten

So teaserte Sarah am Samstag ihren neuen Song mit einer emotionalen Botschaft bei Instagram an.

„Ich bin voller Energie und stark, aber manchmal auch ganz schwach. Ich bin sehr sensibel, aber ab und zu auch viel zu hart zu mir selbst. Ich liebe es zu lachen und trotzdem muss ich auch mal weinen. Ich bin total organisiert und trotzdem komme ich immer zu spät. Manchmal, da habe ich Angst vor der Liebe, sie zuzulassen und manchmal, da kann ich gar nicht mehr loslassen. Es gibt Tage, da bin ich total selbstbewusst und Tage, da mag ich mich überhaupt gar nicht. Ich öffne gerne mein Herz und zeige, wer ich bin, aber trotzdem bin ich manchmal wie ein verschlossenes Buch. Manchmal weiß ich es genau - manchmal weiß ich einfach gar nichts. Ich bin eine Kämpferin, die nie aufgibt und trotzdem habe ich schon mal einen Kampf verloren. Ich liebe mit allem, was ich habe, gebe alles was ich habe und doch blockiere ich mich manchmal selbst - so dass gar nichts mehr geht. Ich bin ein Naturtalent in tausend Gedanken gleichzeitig zu haben und schaffe es trotz allem manchmal nicht, dass auch nur ein einziger davon mich einen Schritt nach vorne bringt. ALL DAS BIN ICH!“, schreibt Sarah Lombardi da und sendet ihren Fans gleichzeitig noch ein Foto, auf dem sie verträumt in die Kamera blickt.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Sarah Lombardi: Fans und Freunde sind begeistert

Fans und Freunde sind ob solch ehrlicher Worte begeistert. So schreibt Moderatorin Nina Moghaddam: „WOW Sarah!!! Erstens: Du siehst Hammer aus. Und zweitens: wunderschöner Text!“ Und auch Jenny Frankhauser meldet sich zu Wort. Sie schreibt einfach nur: „Wunderschön.“

Von all den netten Worten ist Sarah Lombardi ganz gerührt. „Danke ihr lieben Mäuse für dieses schöne Feedback. Ich lese mir grad die Kommentare durch und bin sooo happy“, schreibt Lombardi unter dem Post. Die Single erscheint übrigens bereits am 19. Februar.

