Sarah Lombardi: Emotionale Botschaft – „Wo alles nochmal zerbricht“

Es sind emotionale Worte, mit denen sich Sarah Lombardi an ihre Fans richtet. Worte, mit denen sie ihre Verbundenheit zu ihren Anhängern ausdrücken will. Sarah Lombardi will aber auch zeigen, dass sie nicht perfekt ist.

Es geht um Selbstzweifel, Ängste, Druck. Doch Sarah Lombardi spricht auch von Stärke, vom Finden des eigenen Ichs.

Sarah Lombardi: Wir leben alle in einer Scheinwelt

„Oft glaube ich, dass wir Menschen alle in einer Scheinwelt leben, wo wir denken, wir dürfen uns einfach keine Fehler erlauben und wir müssen immer alles richtig machen“, legt Sarah Lombardi zu Beginn ihres knapp zwei Minuten langen Videos ihre Gefühle offen.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Doch das sei unmöglich, so die „The Masked Singer“-Siegerin des vergangenen Jahres. Schließlich seien wir alle nur Menschen, die Fehler auch machen müssen, um aus ihnen zu lernen.

Sarah Lombardi: „Wir haben eben nicht nur ein Gesicht“

„Wir haben eben nicht nur ein Gesicht, wir haben Tausende. Heute bin ich vielleicht total egoistisch und morgen gebe ich jemandem einfach alles und bin total selbstlos“, so Lombardi.

Sie sei eben nicht perfekt, erklärt Sarah Lombardi ehrlich. Es sei eben auch nicht so, dass sie jeden Tag vor dem Spiegel stehe und sage, dass sie so gut sei, wie sie ist. „Ganz im Gegenteil. Es gibt oft bei mir noch Tage, wo ich total zweifle und wo irgendwie alles noch mal zerbricht.“

Aber sie habe gelernt, genau dann Kraft zu schöpfen und wieder aufzustehen.

Mit ihrer neuen Single „Ich“ ist Sarah Lombardi ein Highlight gelungen. Die Fans sind begeistert.