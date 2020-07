Sarah Lombardi unter Schock: Als sie DAS sieht, kämpft sie mit den Tränen

View this post on Instagram

most beautiful moments in life ✨ die Momente in denen ich mich in dir wieder erkenne und sehe wie ähnlich wir uns sind, sind unbeschreiblich schön. Ich werde niemals die perfekte Mama sein, oft wirst du dich ungerecht behandelt fühlen, oft werde ich es sein die eine Spielverderberin sein muss, Grenzen setzt denen du dich widersetzen willst. Es wird immer Momente geben in denen ich zweifel an mir als Mutter oder mal etwas versage. Aber ich werde dich für dein Leben lang begleiten, dich auffangen wenn du fällst und egal wie oft du mich wegstößt weil du böse auf mich bist, werde ich dir immer wieder meine Hand reichen wenn du mich brauchst und da sein wie ein Felsen. Ich habe dich 9 Monate lang in meinem Bauch getragen, dich unendlich geliebt bevor ich dich kannte und egal was auch passiert - ich werde dich lieben -𝗯𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴𝘂𝗻𝗴𝘀𝗹𝗼𝘀- solange ich lebe ❤️