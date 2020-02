Sarah Lombardi: Ex-Freund packt aus – „Habe erfahren, dass ...“

Sarah Lombardi: Jetzt packt ihr Ex aus.

Bei Sarah Lombardi geht es in dem noch jungen Jahr schon sehr rund. Erst vor Kurzem wurden Gerüchte laut, dass die 27-Jährige kurz nach der Trennung von Roberto Ostuni im Dezember 2019 schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll.

Bei der neuen Liebe soll es sich um Ex-Profi-Fußballer Julian Büscher handeln. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi scheint also schnell über das Beziehungs-Aus hinweg gekommen zu sein. Ganz anders Ex-Freund Roberto. Er leidet noch immer unter der Trennung von Sarah Lombardi.

Sarah Lombardi: Ex packt über Liebes-Aus aus

In einem Interview mit dem Sender „RTL“ packt der ehemalige Lebensgefährte von Sarah Lombardi nun aus. „Hass, Schmerz, Verzweiflung“ seien die Gefühle, die er jetzt empfindet, erklärt er. Dennoch wolle er sich mit der neuen Situation abfinden. „Ein Stück weit vermisse ich das Ganze schon, weil sie mir sehr, sehr wichtig war. Aber ich bin auch so realistisch und sag mir ey... Was soll ich jetzt noch machen?“

Das ist Sarah Lombardi:

geboren am 15. Oktober 1992 in Köln als Sarah Engels

2011 nahm sie an DSDS teil und belegte den zweiten Platz

2013 heiratete sie Pietro Lombardi, den sie in der Casting-Show kennenlernte

2015 wurde Söhnchen Alessio geboren

dreieinhalb Jahre nach der Hochzeit trennte sich das Paar

2019 ließen sie sich scheiden

Sarah Lombardi soll mittlerweile wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Foto: imago images / Future Image

Besonders pikant: Von der Trennung erfuhr Roberto eigener Aussage nach nicht von Sarah Lombardi persönlich - sondern über Instagram! Ein Fan stellte der Kölnerin dort die Frage, ob sie noch mit ihrem Freund zusammen sei. Ihre Antwort: „Nein, wir sind nicht mehr zusammen.“

Trennung für Roberto ein Schlag ins Gesicht

Für Roberto, mit dem sie fast zwei Jahre lang ihre Leben teilte, ein Schlag ins Gesicht. Er habe gedacht, es handle sich lediglich um einen Streit. „Ich dachte, wir finden wieder zusammen. Aber als ich das gelesen habe...da lag ich im Bett. Das hat geknallt bei mir“, so der Verlassene weiter.

Eine Erinnerung blieb dem Kameramann noch: das gemeinsame Liebestattoo, ein Unendlichkeitszeichen mit Schmetterling. Um endlich mit der Beziehung abschließen zu können, ließ er sich die Körperverzierung am vergangenen Wochenende überstechen. „So ein Tattoo hält für immer und das war auch mein Ansatz. Ich dachte, unsere Beziehung hält für immer. Deshalb habe ich das machen lassen. Im Endeffekt war es eine Fehlentscheidung, aber ich bereue sie nicht“, sagt er heute zu „RTL“.

