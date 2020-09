Sarah Lombardi: Als sie DAS über ihre Brüste liest, ist sie fassungslos – „abartig“

Sängerin Sarah Lombardi musste wohl schon so manch einen nicht so schönen Kommentar im Netz lesen. Doch was sie Sängerin nun über ihre Brüste im Netz lesen musste, kann sie selbst nur noch als „abartig“ bezeichnen.

Bei Barbara Schöneberger macht Sarah Lombardi nun ihrer Wut Luft.

Sarah Lombardi: Ekel-Kommentare über ihre Brüste

Auf Instagram postet Sarah Lombardi regelmäßig Bilder, doch die Sängerin will sich nicht länger auf ihren Körper reduzieren lassen. Zwar spricht sie selbst immer wieder bei Instagram davon, dass sie ihre Figur optimieren und ein paar Kilos abnehmen möchte, doch das sei am Ende immer noch ihre eigene Entscheidung.

Was sie aufregt: Im Netz muss sich Sarah Lombardi täglich gemeinen Kommentaren stellen. Vor allem männliche User sollen der DSDS-Zweitplatzierten fiese Dinge an den Kopf werfen – und genau dagegen wehrt sich Sarah Lombardi jetzt.

„Lass dir doch die Brüste machen“

Im Gespräch mit Barbara Schöneberger platzt Sarah Lombardi der Kragen. Für den Podcast der Moderatorin „Mit den Waffeln einer Frau“ setzen sich die zwei Frauen zusammen und sprechen genau das aus, was sie sich schon lange denken.

So berichtet Sarah Lombardi davon, dass ein unscheinbares Foto offenbar einige Menschen bei Instagram aufgeregt habe. „Ich hab mal ein Bild gepostet, da hab ich so ein Bikini-Oberteil an. Und da haben soo viele Männer geschrieben: 'Deine Brüste hängen ja!', 'Lass dir doch die Brüste machen!', 'Wie kannst du nur so rumlaufen?!' Und ich fand das so abartig“, erzählt die 28-Jährige.

Sarah Lombardi über ihre Brüste: „Getrocknete Pfläumchen“

Sarah Lombardi auf der Bühne. Foto: imago images

Dass die Männer nur auf ihre Brüste achten, treibt Sarah Lombardi zur Weißglut. Also reagiert sie mit eindeutigen Worten: „Leute! Wenn ich meine 'getrockneten Pfläumchen' da habe und die Leute das stört, dann guck sie dir doch nicht an!“

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi ist am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Ihr Mädchenname lautet Engels

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi, übernahm seinen Nachnamen

Seit 2019 ist das Paar geschieden

Sarah Lombardi ist Sängerin und Influencerin

Barbara Schöneberger lacht laut. Mit so einem klaren Statement der Sängerin hat sie offenbar nicht gerechnet. Dennoch stimmt sie der Ex von Pietro Lombardi zu: In der Realität trauen sich die Leute schließlich nicht, den Promis derartige Bemerkungen ins Gesicht zu sagen.

Barbara Schöneberger muss sich wegen Plastikflasche rechtfertigen

„Also mich hat noch nie jemand angesprochen: 'Na aber du hast da ein Paar getrocknete Pfläumchen hängen!' Noch nie! Das würde sich niemand trauen“, so Sarah Lombardi.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Über das Thema „Social Media Bashing“ kann auch Barbara Schöneberger ein Buch schreiben. Immer wieder steht die Blondine wegen kontroverser Postings in der Kritik. Sie erinnert sich an einen besonderen Fall: „Die Leute gucken ja sehr genau hin. Ich hab da mal ein Bild gepostet und dann im Hintergrund lag eine Plastikflasche rum. Und da hieß es: 'Pfui! Pfui!'“

Nach dem ganzen Stress musste sich Sarah Lombardi erst einmal eine Auszeit gönnen. Der Ort, an dem sich Sarah zusammen mit Freund Julian Büscher und Sohnemann Alessio entspannten, ist jedoch überraschend. Hättest du Sarah Lombardi hier erwartet?