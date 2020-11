Sarah Lombardi läuft im Schlabberlook durch Köln: Ihr Verlobter reagiert prompt

Sarah Lombardi. So glamourös wie hier, sah man sie in Köln nicht.

Sagen wir es mal freundlich: Dieser Look von Sarah Lombardi ist doch ein Stück weit gewagt.

Sarah Lombardi tritt eigentlich immer topgestylt, in coolen Outfits oder heißen Beachlooks in Erscheinung. Doch die Ex-Frau von Pietro Lombardi kann auch anders. Das bewies sie nun in ihrer Instagram-Story.

Sarah Lombardi: Wer würde in dem Outfit auf die Straße gehen?

In der übergroßen Sportjacke ihres Verlobten Julian Büscher, dazu einer Jogginghose und weißen Tennissocken in lilafarbenen Latschen läuft Sarah Lombardi durch Köln. Das muss man sich erst einmal trauen.

Sarah Lombardi und Julian Büscher. Foto: imago images / Herbert Bucco

Sarah Lombardi: Im gewagten Outfit durch die Domstadt

„Ob sich Julian Büscher wohl schämt mit mir so rauszugehen?“, schreibt Sarah dazu und grinst fröhlich in die Kamera. Ja Julian, würdest du?

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi ist am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Ihr Mädchenname lautet Engels

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi, übernahm seinen Nachnamen

Das Paar lernte sich bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Castingshow DSDS kennen

Pietro Lombardi gewann im Finale gegen seine späterer Ehefrau Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

Seit 2019 ist das Paar geschieden

Sarah Lombardi ist Sängerin und Influencerin

Ihr aktueller Song heißt „Te amo mi amor“

Sarah Lombardi. Foto: imago images / Future Image

Die Reaktion des Fußballers auf Sarahs Schlabberlook ist jedenfalls eindeutig. Er teilt die Story seiner Verlobten und schreibt dazu: „Mein süßer Schatz, ich laufe doch genauso rum.“ Ist Liebe nicht etwas Schönes?

Das ist Julian Büscher:

Geboren am 22. April 1993 in Soest

Fußballer (derzeit beim TuS Haltern)

Mit Sarah Lombardi verlobt

Er will seine Verlobte managen

Sarah Lombardi und Julian Büscher haben sich verlobt

Etwas Wunderschönes sogar. Schließlich gab Sarah Lombardi erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie und Julian Büscher sich verlobt haben. Wie sie das machte und welches Geheimnis noch offen blieb, kannst du hier nachlesen.

Ein wenig anders läuft es gerade bei Sarah Lombardis Ex-Mann Pietro Lombardi. Der hatte sich erst vor Kurzem von seiner Freundin Laura Maria Ripa getrennt. Doch nun hat der DSDS-Sieger von 2011 gute Nachrichten für seine zahlreichen Fans. Was passiert ist, kannst du in diesem Artikel nachlesen.

Die Gerüchte reißen einfach nicht ab. Versteckt sich Sarah Lombardi unter einem der „The Masked Singer“-Kostüme. Wir machen für dich den Check.