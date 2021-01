Sarah Lombardi: Privates Fotoshooting sorgt für Furore – „Schlechtes Vorbild“

Eine weiße Weihnacht fiel vor zwei Wochen leider aus. Im neuen Jahr hoffen deshalb viele Menschen darauf, doch noch im Schnee spazieren gehen zu können. So auch Sarah Lombardi.

Nachdem Sarah Lombardi einen entspannten Tag in der Natur verbracht hat, teilt sie ein paar Schnappschüsse davon im Netz. Die Fans der Sängerin reagieren entsetzt.

Sarah Lombardi macht sich mit Familie auf den Weg in beliebte Schneelandschaft

In einigen Orten Deutschlands dürfen sich die Anwohner im Januar tatsächlich über eine weiße Schneelandschaft freuen. Doof nur, dass es auch zahlreiche Besucher anzieht, die damit ein riesiges Chaos verursachen.

In Wintersportorten wie Winterberg (NRW) herrscht derzeit großes Chaos. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

Trotzdem häufen sich bei Instagram Beiträge von Influencern, die in den Wintersportorten eine perfekte Location für ein kleines Fotoshooting sehen. Auch Sarah Lombardi hat diesem Drang offenbar nicht widerstehen können und ist mit ihrer Familie in einen dieser Orte gereist.

----------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

----------------------------

Sarah Lombardi veranstaltet Fotoshooting im Schnee

Am Montag teilt Sarah Lombardi stolz die Ergebnisse ihres privaten Fotoshootings: Auf dem ersten Bild posiert sie auf einem verschneiten Hochsitz, Bild Nr. 2 zeigt die Sängerin mit ihrem Verlobten Julian und Sohnemann Alessio vor einem Schneemann.

Für das dritte Foto trennt sich die 28-Jährige sogar kurz von ihrer warmen Winterjacke, um sich in ihrem knallpinken Einteiler gemeinsam mit Julian in Szene zu setzen.

----------------------------

----------------------------

Fans sind stinksauer: „Einfach mal zu Hause bleiben!“

Die Aufnahmen kommen bei Sarahs Fans allerdings gar nicht gut an. Sie sind entsetzt und verärgert, dass ihre Lieblingssängerin den Ansturm in betroffene Orte unterstützt:

„Es wurde doch von der Polizei extra darum gebeten, eben nicht in solche Gebiete zu fahren! Und wenn man schon nicht verzichten kann, dann bitte es hier nicht breit treten. Du hast nun mal eine Reichweite und es sehen viele Menschen. Sollen noch mehr in die Eifel?“

„Bin enttäuscht. Hast du nicht gesehen, was im Sauerland los ist? Du bist ein schlechtes Vorbild.“

„Hochsitze sind übrigens Privateigentum und da hat man absolut nichts zu suchen. Im Wald bleibt man auf den offiziellen Wegen.“

In mehreren Kommentaren fordern User: „Einfach mal zu Hause bleiben!“ Dieser Post von Sarah Lombardi war also ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Bisher hat sich die Kölnerin übrigens nicht zu den Vorwürfen ihrer Follower geäußert.

