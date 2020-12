Sarah Lombardi: Hiobsbotschaft! DIESE Entscheidung dürfte ihr gar nicht schmecken

Kaum gestartet schon wieder vorbei!

Mit großen Hoffnungen war Ende November in Sat.1 die Show „Pretty in Plüsch“ gestartet. Die Idee dahinter: Promis treten mit Profi-Sängern auf, die ihre Stimme einer Puppe leihen. In der Jury beurteilten Sarah Lombardi oder Oli P. die Auftritte. Wer die wenigsten Zuschauer-Stimmen bekam, flog raus und dessen Identität wurde gelüftet.

Sarah Lombardi sitzt in der Jury von „Pretty in Plüsch“. Doch die Show endet früher als geplant. Foto: imago images

Sarah Lombardi: Sat.1-Show wird abgesetzt

Die Idee der Show erinnert an „The Masked Singer“ - wo Sarah Lombardi zuletzt gewonnen hatte. Doch die Ex von Pietro Lombardi ist ihren Jury-Job schon bald wieder los.

Denn nach einem Finale an diesem Freitag (20.15 Uhr Sat.1) ist schon wieder Schluss mit „Pretty in Plüsch“ - und damit eine Woche früher als geplant.

--------------

--------------

„Wir erzählen 'Pretty in Plüsch - Die schrägste Gesangsshow Deutschlands' bereits am kommenden Freitag zu Ende", bestätigte Sat.1-Sprecherin Sandra Scholz der Nachrichtenagentur „spot on news“.

-------------------------

Das ist „Pretty in Plüsch“:

„Pretty in Plüsch“ gilt als „die schrägste Gesangsshow Deutschlands“

Die Sendung wird seit dem 27. November 2020 in Sat.1 ausgestrahlt

Sechs Handpuppen singen mit sechs Promis im Duett

Jede Woche muss ein Duo die Liveshow verlassen

Die teilnehmenden Stars sind: Jessica Paszka, Jimi Blue Ochsenknecht, Massimo Sinato, Mareile Höppner, Ingolf Lück und Janine Kunze

-------------------------

Die Teilnehmer von „Pretty in Plüsch“. Foto: SAT.1/Julian Essink

Es habe zwar positives Feedback gegeben, aber die Show konnte „leider nicht genügend Zuschauer begeistern“, so Scholz. Der Zuschaueranteil hatte sich knapp unter der Millionenmarke bewegt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,1 Prozent - viel weniger als etwa bei „The Masked Singer“. (ms)