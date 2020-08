Sarah Lombardi: Strandausflug mit Freund Julian Büscher – plötzlich entdeckt sie, dass...

Sarah Lombardi ist der Hitze entflohen und genießt derzeit eine kleine Auszeit mit ihrer Familie. Gemeinsam mit ihren Großeltern, Sohn Alessio und Freund Julian entspannt die Sängerin in den Niederlanden.

Ihre Follower bei Instagram müssen trotzdem nicht auf ihre Lieblingssängerin verzichten. Denn Sarah Lombardi nimmt ihre Fans überall mit hin. So passiert es, dass ihr ausgerechnet erst in der Handykamera ein Malheur auffällt.

Sarah Lombardi: Beauty-Fauxpas am Strand

Momentan meldet sich Sarah Lombardi täglich aus ihrem Holland-Urlaub. Mit ihrer Familie will die Sängerin für ein paar Tage entspannen. Und wo klappt das am besten? Natürlich am Strand.

Sarah Lombardi bemerkt erst in der Handykamera, dass sie noch Zahnpastareste am Mund hat. Foto: sarellax3/Instagram

Während sich die 27-Jährige gerade auf ihrem Badehandtuch sonnt, zückt sie das Handy und bemerkt zunächst nicht, dass ihr noch ziemlich viele Zahnpastareste auf den Lippen kleben. Die Instagram-Story kommentiert Sarah Lombardi im Anschluss mit: „Einfach zehn Kilo Zahnpasta am Mund – aber hatte keine Lust, nochmal neu aufzunehmen.“

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

2013 heiratete sie den Sänger Pietro Lombardi, den sie durch ihre Teilnahme bei DSDS kennen- und lieben gelernt hat

Zwei Jahre nach der Hochzeit kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Nachdem sich Sarah und Pietro im Jahr 2016 trennten, ist die Sängerin derzeit glücklich liiert mit Fußballer Julian Büscher

Sarah Lombardi nimmt regelmäßig an TV-Formaten wie „Grill den Henssler“, „Promi Shopping Queen“ oder „Dancing on Ice“ teil

Sängerin ist empört: Warum hat Julian Büscher nicht reagiert?

Im nächsten Post beschwert sich Sarah Lombardi dann doch noch ausdrücklich darüber, dass ihr nicht mal Freund Julian Büscher helfen wollte. „Das passiert mir so oft. Aber es sagt auch keiner was, ne?“, so die Ex von Pietro Lombardi empört.

Schnell wischt sich Sarah über die Lippen und zeigt sich in den folgenden Clips wieder top gestylt beim Sport mit ihrem Liebsten.

Sarah Lombardi: DAS erlebte sie im Portugal-Urlaub

Für Influencerin Sarah gibt es offenbar keine Pause. Statt Social Media-Pause und Faulenzen bleibt die Musikerin am Ball.

