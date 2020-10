Sarah Lombardi: Plötzliche Wende! Sängerin spricht vom Auswandern

Sarah Lombardi will offenbar ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben beginnen.

Sarah Lombardi wurde bei „Deutschland sucht den Superstar“ zur berühmten Musikerin. Auch als DSDS-Zweitplatzierte hat sie es geschafft, sich eine lang anhaltende Karriere aufzubauen.

In Deutschland ist Sarah Lombardi ein echter Star geworden und performt ihre Lieder in diversen Fernsehshows. Will die Ex von Pietro Lombardi diesen Erfolg nun wirklich hinter sich lassen und auswandern?

Sarah Lombardi: Verlässt sie Deutschland?

Es muss eine Überraschung für die Fans von Sarah Lombardi gewesen sein, als sie am Dienstag die Instagram-Story der Musikerin gesehen haben. Auf der Social-Media-Plattform hat die Sängerin ein paar Fragen ihrer Fans beantwortet.

Ein Follower wollte aus heiterem Himmel von Sarah wissen, was sie über das Thema Auswandern denkt. Die Antwort des TV-Stars wird einige verwundern.

---------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

---------------------

Sie scheint einem Leben im Ausland nicht abgeneigt zu sein. „Ich fühle mich in Deutschland schon sehr wohl, aber ich mag es auch total im Süden und in der Sonne. Vorstellen könnte ich es mir irgendwann schon“, gibt sie zu.

Sarah Lombardi beantwortet persönliche Fragen ihrer Fans bei Instagram. Foto: sarellax3/Instagram

Es ist kein Geheimnis, dass Sarah Lombardi gerne mit ihren Liebsten in wärmere Regionen abtaucht. Mit Freund Julian Büscher und Sohn Alessio ist die 27-Jährige dieses Jahr zum Beispiel nach Portugal und auf die Malediven gereist.

---------------------

---------------------

Sarah Lombardi will auswandern: Was passiert mit Alessio?

Wann genau Sarah Lombardi einen Umzug ins Ausland in Erwägung zieht, hat sie nicht verraten. Aber Pietro Lombardi wird sich, sobald es ernst wird, sicherlich einmischen. Schließlich will er seinen Sohn Alessio bestimmt nur ungern auswandern lassen.

Noch geht der Fünfjährige in den Kindergarten, doch spätestens wenn er die Grundschule besucht, könnte es wirklich schwierig werden, den Kleinen einfach aus seinem gewohnten Umfeld zu reißen.

Alessio ist der ganze Stolz seiner Eltern. Umso schockierender waren Sarah und Pietro, als ihr Junge plötzlich einen blutigen Unfall erlebte.