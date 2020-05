Sarah Lombardi völlig geplättet – „Ich kann nicht...“

Sarah Lombardi macht derzeit einfach alles richtig. Zumindest scheint es so. Die Sängerin zeigt sich auf Instagram glücklich mit Regionalliga-Kicker Julian Büscher, das Verhältnis zu Ex-Mann Pietro Lombardi scheint perfekt und nun kommt auch noch der berufliche Erfolg dazu.

Ihr neuer Song „Te amo mi amor“ startete direkt durch, steht derzeit auf Platz 1 der iTunes-Charts. Erst am Samstag hatte Sarah Lombardi die Pop-Nummer beim „Free ESC“ von Stefan Raab gesungen.

Sarah Lombardi ist Kandidatin Nummer 1 für den Sommerhit 2020

Sarah Lombardi und Julian Büscher. Foto: imago images

Und selbst ihr unsanfter Hebefiguren-Abgang in der Liveshow scheint dem Erfolg des Frühsommerhits keinen Abbruch getan zu haben. Auf Instagram zeigt sich Sarah Lombardi jedenfalls völlig geplättet.

------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

2011 wurde sie Zweite bei 'Deutschland sucht den Superstar'

Erster wurde damals Pietro Lombardi

Das Paar verliebte sich während der Show

2013 heirateten Sarah und Pietro

2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Pietro und Sarah trennten sich 2016, 2019 folgte die Scheidung

------------------------------------

+++ Sarah Lombardi spricht über zweites Kind: „Ich glaube...“ +++

Sarah Lombardi überglücklich: „Leute, das ist der absolute Wahnsinn“

„Leute, das ist der absolute Wahnsinn, ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, dass dieser Song so gut bei euch ankommt. Wir sind immer noch auf Platz 1 der iTunes-Charts. Morgen kommt das Video. Ihr könnt euch wirklich freuen, wir haben echt Gas gegeben. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal vielen Dank sagen, auch an alle, die mich supporten und unterstützen. das ist für mich wirklich nicht selbstverständlich. Es ist einfach geil. Ich bin so wahnsinnig stolz, es ist einfach schön“, freut sich die 27-jährige in die Kamera.

+++ Sarah Lombardi zeigt Video aus Badezimmer – hätte sie vorher mal genauer hingeschaut +++

Es sei ihr zu gönnen.