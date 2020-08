Sarah Lombardi: Familienplanung mit Julian Büscher – Jetzt verrät sie, dass...

Planen Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher (27) etwa schon den nächsten Schritt für eine gemeinsame Zukunft? Gerade erst hat der Partner von Sarah Lombardi bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag als Mittelfeldspieler beim TuS Haltern am See in der Regionalliga nicht verlängern will.

Was Sarah Lombardi jetzt in einer Instagram-Story preisgegeben hat, könnte ein Grund für diesen Schritt sein...

Sarah Lombardi: Dieses Geständnis ist mehr als zweideutig

In ihrer Story hat Sarah Lombardi die Fitness-Fragen beantwortet, die ihren Fans schon immer unter den Nägeln brannten.

Sarah Lombardi beim Spiel ihres Partners Julian Büscher vom TuS Haltern am See. Foto: imago images / Herbert Bucco

Eine davon: „Nimmst du die Pille?“ Der Grund für die indiskrete Fanfrage war nicht etwa Interesse an den Verhütungsmethoden der Sängerin, sondern ein rein sportlicher: „Mit Pille ist der Muskelaufbau gehemmt...“

Sarah Lombardi schreibt über Verhütung – und gibt DAS preis...

Die auskunftsfreudige Sarah geht bei der Antwort anscheinend gern ins Detail. „Ich habe die Pille seit meinem 16. Lebensjahr genommen“, schreibt sie in der Story, im Hintergrund ein Foto ihrer durchtrainierten Beine.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit Dezember 2019 ist Sarah Lombardi mit Profifußballer Julian Büscher zusammen

Im Jahr 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Doch mit dieser Verhütungsmethode ist Schluss: „Ich habe mich jetzt seit ein paar Monaten davon getrennt und gegen eine hormonelle Verhütung entschieden“, gibt die Sängerin bekannt.

Weitere Schlafzimmergeheimnisse, etwa welche Verhütungsmethode die zwei nun alternativ nutzen, verrät die 27-Jährige nicht.

Vielleicht gibt es ja gar keine – und an die Stelle der Karriereplanung jetzt erstmal die Familienplanung? Über ein Brüderchen oder Schwesterchen würde sich sicher auch Alessio freuen... (vh)