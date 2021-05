Sarah Lombardi: HIER hat sie heimlich geheiratet – Schock bei der Ankunft an der Location

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi hat es getan – die Sängerin hat ihren Julian heimlich geheiratet und trägt nun wieder ihren Mädchennamen Sarah Engels.

Als sie am Sonntagabend die Heirat öffentlich machte, war das Spektakel aber schon längst vorbei. Geheiratet hat Sarah Engels (vormals Lombardi) an einem besonderen Ort.

Sarah Lombardi: Hier haben sie heimlich geheiratet

Die Hochzeit mit Pietro Lombardi wurde 2013 von Kameras begleitet, dieses Mal entschied sich Sarah Engels für das krasse Gegenteil. Ganz privat in einer abgelegenen Location hat sie Julian Büscher am Wochenende geheiratet.

Getraut wurden Sarah und Julian Engels, wie das Paar jetzt heißt, am Hohen Darsberg, einer Hochzeitslocation in der Nähe von Heidelberg. „Ich habe in meinem Leben noch nie eine so schöne Hochzeitslocation gesehen“, erklärt Sarah Lombardi nach der Hochzeit in ihrer Instagram-Story.

------------------

Das ist Sarah Engels (vormals Sarah Lombardi):

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Ihre Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war sie mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

------------------

Selbst habe sie die Location nie besucht, ihre Weddingplanerin habe die Empfehlung gegeben. „Als wir angekommen sind, ist uns alles aus dem Gesicht gefallen. Es war so schön“, schwärmt die frisch vermählte Sängerin.

Die Gastfreundschaft und Organisation habe sie aus den Socken gehauen. „Wir wollten einfach nicht mehr nach Hause… man ist so abgeschottet von allem und genau das hatten wir uns gewünscht“, so Sarah Engels.

-------------------

-------------------

Sarah Engels und ihr Julian sind nicht das erste Promi-Paar, was am Hohen Darsberg geheiratet hat. Die Influencer Sarah und Dominic Harrison erneuerten dort 2019 ihr „Ja“-Wort. Jenny Frankhauser drehte am Hohen Darsberg ihr Video für das Lied „Sag ja“.

Alles zur Hochzeit von Sarah und Julian Engels findest du hier! (fs)