Sarah Lombardi beantwortet Fanfragen – als sie DAS liest, fällt sie fast vom Glauben ab

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Auf Sarah Lombardi ist einfach Verlass. Die Sängerin hat zwar gerade alle Hände voll zu tun, da sie einen Musicalfilm für Sat.1 dreht, doch selbst nach einem anstrengenden Tag am TV-Set nimmt sich die 28-Jährige noch Zeit für ihre Fans.

Sarah Lombardi erhält eine skurrile Nachricht von einem ihrer Fans. Foto: IMAGO / Eventpress

Am Abend startet Sarah Lombardi also eine Fragerunde bei Instagram, in der ihre Follower ihr das Herz ausschütten dürfen. Doch dass es dabei zu einem solch skurrilen Geständnis kommt, hätte die Musikerin wohl selbst nicht gerechnet.

Sarah Lombardi gibt Fans Ratschläge – dann passiert DAS

Aber fangen wir von vorne an. Um 21 Uhr heißt es in der Instagram-Story von Sarah Lombardi: „Was liegt euch auf dem Herzen?“ Kurz darauf trudeln einige Nachrichten im Postfach der Künstlerin ein. Darin offebaren Sarahs Follower ihr ihre Zweifel und Ängste. „Woran erkennt man, dass er der Richtige ist?“, lautet nur eine von vielen Fanfragen an die einfühlsame „Ich“-Sängerin.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Im Mai heiratete sie Julian Büscher – seitdem heißt sie wieder Sarah Engels

----------------------------------------

Doch dann rutscht plötzlich eine Fan-Nachricht dazwischen, die der „Masked Singer“-Siegerin aus dem Jahr 2020 beinah die Sprache verschlägt.

Sarah Lombardi ist baff: „Also auf diese Idee muss man erstmal kommen“

„Habe meinem Ex anonym Elefantenschei** liefern lassen. Einfahrt voll!“, teilt ihr ein Follower stolz mit. Ach herrje! Also ob man sich damit wirklich rühmen sollte? Fraglich.

Auch Sarah Lombardi, die schon so einige schmerzhafte Trennungen hinter sich hat, ist ganz perplex. „Was?! Also auf diese Idee muss man erstmal kommen. Eier ans Fenster schmeißen und so habe ich ja mal was von gehört, aber das...“, reagiert die Sängerin auf die Nachricht.

Sarah und Pietro Lombardi waren fünf Jahre lang ein Paar. Foto: IMAGO / Becker&Bredel

Und wir dachten schon, das Liebes-Aus zwischen Sarah und Pietro Lombardi im Jahr 2016 wäre krass gewesen. Nun ja, schlimmer geht's immer.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

----------------------------------------

Doch die Zeiten des Liebeskummers liegen lange hinter Sarah Lombardi, die inzwischen wieder ihren Mädchennamen „Engels“ angenommen hat. Ende Mai hat die Sängerin ihrem Partner Julian Büscher das Ja-Wort gegeben. Wenn du erfahren möchtest, wie ihre private Traumhochzeit aussah, klicke hier >>>