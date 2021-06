Sarah Lombardi mit wichtiger Ankündigung: „Muss euch etwas erzählen!“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Bei Sarah Lombardi ist derzeit einiges los. Erst vor Kurzem kam zuerst ihr neues Album heraus, dann feierte sie auch ihr privates Glück: Sie heiratete ihren Verlobten Julian Büscher.

Sarah Lombardi Foto: IMAGO / agefotostock

Was kommt als nächstes? Darauf dürfen die Fans von Sarah Lombardi gespannt sein. Denn bei Instagram hat die Sängerin eine Ankündigung gemacht und spannt ihre Follower so auf die Folter.

Sarah Lombardi möchte etwas verkünden

Zu einem Selfie aus dem Auto, auf dem Sarah gerade von einem Tag am See nach Hause fährt, im Bikini und mit knallroten Lippen, schreibt sie in ihrer Story: „Morgen muss ich euch etwas erzählen.“

-----------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet. Das Paar nahm den Namen Engels an

------------------

Sarah Lombardi: „Ich bin einfach so glücklich“

Und weiter: „Ich bin einfach so glücklich, dass es sich anfühlt, als würde es bald aus mir herausplatzen.“ Was das wohl sein wird? Nicht einmal einen Tipp gab es von Sarah Lombardi, worum es sich bei den News handeln könnte.

--------------------------

--------------------------

Wir sind schon gespannt und hoffen, dass Sarah Lombardi uns bald mehr verrät!

Zuletzt gewährte Sarah Lombardi bereits einen Einblick in das originale Drehbuch des Filmes. Aber zeigt sie hier zu viel? (cs)