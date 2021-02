Sarah Lombardi: Damit konnte niemand rechnen – „Gefühlt seit 300 Jahren nicht mehr gemacht“

Die Fans von Sarah Lombardi haben schon lange darauf gewartet und endlich ist es so weit. Die neuste Single der Sängerin ist am Freitag erschienen.

Doch kurz vor dem Release von „Ich“ um Mitternacht macht Sarah Lombardi noch eine überraschende Ankündigung.

Sarah Lombardi feiert ihre neue Single mit ihren Fans

Weil große Partys und Konzerte ja momentan nicht möglich sind, hat sich Sängerin Sarah Lombardi für die Veröffentlichung ihrer neuen Single „Ich“ etwas ganz Besonderes ausgedacht.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

----------------------------------------

Nach einer langen Zeit geht die 28-Jährige mal wieder bei Instagram Live. „Gefühlt seit 300 Jahren nicht mehr gemacht“, verrät sie in ihrer Vorankündigung.

Am Donnerstag um 23.30 Uhr hat die Powerfrau mit ihren Followern gemeinsam ihren neuen Song gefeiert. In der Live-Session hat sie ganz leger mit ihren Followern gequatscht und auch so das ein oder andere Detail zu den Hintergründen von „Ich“ verraten.

----------------------------------------

----------------------------------------

Mit dieser spontanen Form der Release-Party hat wohl keiner ihrer Fans gerechnet!

