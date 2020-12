Sarah Lombardi: Bittere Erkenntnis – „Da ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen“

Wer erinnert sich nicht mit Schrecken zurück, als gefühlt eine kleine Welt zusammenbrach: Die heile Welt vom Weihnachtsmann und Christkind.

Auch für Sarah Lombardi war der Moment, in dem sie erfuhr, dass es den Weihnachtsmann und das Christkind gar nicht gibt, etwas einschneidendes.

Sarah Lombardi berichtet über Weihnachtsmannbeichte

Die Sängerin, zuletzt als Siegerin bei „The Masked Singer“ erfolgreich, berichtet im Instagram-Weihnachtsinterview mit dem Sat.1-Frühstücksfernsehen davon. „Meine damalige beste Freundin hat mir damals gesagt: 'das Christkind und den Weihnachtsmann gibt es gar nicht.' Da ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen. Dann hab ich meine Mama gefragt, und die hat es mir irgendwann gebeichtet“, erzählt Sarah Lombardi.

Sarah Lombardi berichtet über den Moment, als sie erfuhr, dass es den Weihnachtsmann und das Christkind gar nicht gibt. Foto: imago images / Hartenfelser

-------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie in der Verkleidungsshow „The Masked Singer“

-------------------------

Auch ihr Sohn Alessio (5) kommt so langsam in ein Alter, in dem er wohl bald die Wahrheit hinter den Weihnachtsgeschenken kennenlernen wird.

----------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi holt Sieg bei „The Masked Singer“ – doch dann folgt ein schlimmes Missgeschick

Sarah Lombardi will mit Verlobtem draußen essen – plötzlich bemerkt sie etwas Kurioses aus der Ferne

Sarah Lombardi: Plötzliche Wende! Sängerin spricht vom Auswandern

----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sarah gesteht: „Ich wünsche mir, dass Alessio so lange wie möglich dran glaubt“

Mama Sarah will ihn davor aber noch ein bisschen bewahren: „Ich wünsche mir, dass Alessio so lange wie möglich dran glaubt. Weil es schon Magie hat, dass Heiligabend ist und man glaubt wirklich, dass jemand kommt und die Geschenke unter den Baum legt.“

+++ Sarah Lombardi plaudert aus dem Nähkästchen: Sie und Verlobter Julian Büscher „können abends nicht aufhören“ +++

Zuletzt musste Sarah Lombardi, bei der es zur Zeit privat als auch beruflich richtig gut läuft, einen kleinen Rückschlag wegstecken. Eine Entscheidung von Sat.1 dürfte ihr nicht schmecken... (ms)