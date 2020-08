Sarah Lombardi: Böse Überraschung – in ihrer Waschmaschine liegt ausgerechnet...

Sängerin, Influencerin, Mama. So könnte man Sarah Lombardi wohl in drei Worten beschreiben. Vor allem der Job als Mama beschäftigt Sarah Lombardi 24 Stunden am Tag.

Ihr Sohn Alessio hält die 27-Jährige ganz schön auf Trab. Das musste Sarah Lombardi jetzt mal wieder feststellen.

Sarah Lombardi macht schrägen Fund in ihrer Waschmaschine

Fünf Jahre ist Sohn Alessio mittlerweile alt. Seit der Scheidung von Ehemann Pietro Lombardi ist der Kleine den Großteil der Zeit bei seiner Mama Sarah und ihrem Freund Julian. Gerade erst war die Patchwork-Familie zusammen im Urlaub.

Einige Tage verbrachte Sarah Lombardi mit Sohn Alessio und Freund Julian in Portugal an der Algarve, bevor sie am Samstag bei der Florian Silbereisen-Show „Schlager, Stars und Sterne“ ihren Auftritt hinlegte.

---------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi wurde am 15. Oktober 1992 in Köln als Sarah Engels geboren

Bekannt wurde Sarah Engels durch die Show 'DSDS'

2011 wurde sie Zweite

Damals gewann Pietro Lombardi

Noch in der Show verliebten sich die beiden

2013 heirateten Pietro Lombardi und Sarah Engels

2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 ließen sich Pietro Lombardi und Sarah Lombardi scheiden

2020 brachte Sarah Lombardi ihren Sommerhit „Te amo mi amo“ raus, nahm damit sogar an Stefan Raabs ESC-Ersatzshow, dem „Free Esc“ teil

--------------------------

Jetzt ist Sarah Lombardi wieder zuhause angekommen und da steht erst mal der Mama-Alltag auf dem Programm. In ihrer Instagram-Story erzählt sie: „Wir kommen gerade vom Einkaufen, waren schon beim Sport und ich räum jetzt erst mal alles ein.“

>>> Pietro Lombardi: Kumpel filmt ihn auf dem Klo – plötzlich ...

Irre, was in der Waschmaschine steckt

Dann kommt sie zu einem etwas lästigen Thema: „Ich bin immer noch am Wäsche waschen. Diese Wäsche hört nicht auf“, berichtet Sarah Lombardi. Die Wäscheberge in ihrer Wohnung werden nicht kleiner.

--------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi unter Schock: Als sie DAS sieht, kämpft sie mit den Tränen

Sarah Lombardi: Micky Beisenherz trifft krasse Aussage – „Sie ist...“

Sarah Lombardi offenbart Tattoo – es liegt an einer SEHR intimen Stelle

--------------------------

Sarah Lombardi macht einen überraschenden Fund in ihrer Waschmaschine. Foto: imago images/Herbert Bucco

Aber das ist nicht alles. Sarah Lombardi erzählt: „Seit neustem haben wir auch schöne Überraschungen in der Waschmaschine.“ Und dann klärt sie auf: „Mal einen Lutscher. Ich hatte auch schon mal eine Muschel drin.“ Alessio hatte in Portugal am Strand Muscheln gesammelt. Oh, das kann böse enden. So eine Muschel schneidet gerne mal Risse in die guten Klamotten.

--------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2016 trennte sich das Paar, 2019 wurde ihre Ehe geschieden – seitdem ist Pietro offiziell Single

---------------------------------------

>>> Pietro Lombardi: Panik in den Augen – was hat der Sänger hier nur gesehen?

Tipp von uns: Vor dem Waschen immer die Hosentaschen kontrollieren! (fs)