„Villa der Versuchung“: Sarah Kulka bricht ihr Schweigen – „Horror-Kindheit“

In der siebten Folge von „Villa der Versuchung“ (18. August) bricht Sara Kulka ihr Schweigen und lässt die Zuschauer an einem der dunkelsten Kapitel ihres Lebens teilhaben. Die ehemalige GNTM-Kandidatin, sonst oft strahlend und selbstbewusst, öffnet sich vor ihren Mitstreitern und erzählt von einer Kindheit, die alles andere als unbeschwert war.

Zwischen liebevollen Erinnerungen an ihre Oma und tiefen emotionalen Wunden macht Sara eine erschütternde Offenbarung, die alle Anwesenden sprachlos zurücklässt. Was sie sagt, berührt – und erklärt, warum sie sich als Kind nie geliebt fühlte.

Sarah Kulka: „Meine Mutter konnte mich nicht lieben“

„Meine Mutter hat mich mit 17 bekommen“, erzählt Sara offen und berichtet, dass sie bei ihrer Oma in Polen aufwuchs. Diese habe sie wie eine eigene Tochter behandelt: „Meine Oma war auch immer meine Mama für mich.“ Doch hinter dieser warmen Erinnerung steckt ein tiefer Schmerz. „Meine Mutter konnte mich nicht lieben“, gesteht sie – und fügt hinzu: „Ich bin durch eine Vergewaltigung entstanden.“

Im Einzelinterview spricht sie darüber, wie einsam sie sich als Kind fühlte. „Sie war auch selbst sehr jung, sie wollte auch noch ihr Leben haben, Party.“ Besonders schmerzhaft sei es gewesen, andere Kinder mit ihren Eltern auf Festen zu sehen. „Es tat schon immer weh als Kind“, sagt sie mit brüchiger Stimme. Ihre bittere Bilanz: „Ich hatte eine ganz krasse Horror-Kindheit.“

Drogen, Stripping und ein Neuanfang

Die schwierige Kindheit führte Sara früh auf einen gefährlichen Weg. „Mit elf angefangen zu rauchen, mit zwölf zu kiffen“, erzählt sie. Bald kamen härtere Drogen wie Koks, Ecstasy und Speed dazu – mit 15 war sie „Crystal-abhängig“. Erst mit 17 fand sie einen Weg raus: Sie begann als Stripperin zu arbeiten. „Ich wollte fokussiert sein auf den Job“, sagt sie. „Dann komplett aufgehört.“

Einen endgültigen Bruch mit ihrem alten Leben brachte die Geburt ihrer Töchter. „Ich habe mich in meinem Leben nie geliebt gefühlt, nie, von niemanden – bis ich Mutter geworden bin.“ Heute sind ihre Kinder ihr größter Halt: „Meine Kinder haben mir wirklich gezeigt, was bedingungslose Liebe ist.“

Heute spürt Sara langsam, wie sie wieder Freude am Leben findet. „Vorher bin ich nur am Leben geblieben wegen meiner Kinder, aber jetzt merke ich so: Das Leben wird für mich gerade schön“, erklärt sie mit einem zaghaften Lächeln. Ihre Mitstreiterinnen in der „Villa der Versuchung“ reagieren voller Respekt. Patricia Blanco sagt anerkennend: „Schlussendlich ist es eine Stärke, sich aus diesen Situationen rauszuholen.“ Und auch Jasmin Herren findet emotionale Worte: „Du bist eine megastarke Frau, weißt du das?“

Für Sara ist klar: Die Liebe zu ihren Töchtern ist ihr größter Antrieb. Sie blickt heute hoffnungsvoll nach vorn – mit dem festen Vorsatz, nie wieder dorthin zurückzukehren, wo sie einmal war, und stattdessen jeden neuen Tag als Chance für einen Neuanfang zu sehen.

