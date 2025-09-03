Sarah Joelle Jahnel privat: Vom Reality-TV-Star zur stolzen Mutter

Mit ihrer Vergangenheit im Rampenlicht sorgte Sarah Joelle Jahnel immer wieder für Aufsehen – doch ihr Image wurde ihr oft von außen zugeschrieben. Sie zierte das Cover des Playboy, arbeitete als Erotik-Model an der Seite von Micaela Schäfer und stand wegen angeblicher Affären in den Schlagzeilen. Doch wie lebt Sarah Joelle Jahnel heute abseits der Kameras?

Lange war es ruhig um Sarah Joelle Jahnel – 2025 wagte sie dann bei RTL ein TV-Comeback: Gemeinsam mit ihrem Partner Ersin stellte sie sich der Herausforderung im „Sommerhaus der Stars“ – ein echter Beziehungstest. Denn Sarah Joelle ist bekannt für ihr Temperament und klare Worte. Dabei begann ihre Karriere ursprünglich ganz anders…

Sarah Joelle Jahnel privat: Vom Musikinternat ins Rampenlicht

Dass Sarah Joelle einmal zur festen Größe im Reality-TV werden würde, war zu Beginn ihrer Laufbahn kaum absehbar. Ursprünglich hatte sie eine Karriere als Sängerin angestrebt. Geboren am 20. Juli 1989 in Aachen und später in Köln zu Hause, wuchs Sarah Joelle in einer musikalischen Familie auf: Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater – ein Jazzmusiker – stammt aus der Karibik und lebt in Frankreich. Sie hat außerdem eine jüngere Schwester.

Schon früh wurde deutlich: ihre Leidenschaft für Musik wurde ihr praktisch in die Wiege gelegt. Bereits als Kind spielte sie Klavier und bekam Gesangsunterricht, besuchte eine Musikschule und machte ihr Abitur sogar an einem Musikinternat. Später absolvierte Sarah Joelle eine Musical-Ausbildung.

In der Kölner Partyszene machte sie sich zunächst als „Black Paris“ einen Namen und gründete sogar eine eigene Girlgroup. 2009 wagte sie dann den Schritt und nahm bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil – damals noch ohne großen Erfolg. 2013 versuchte sie es erneut und schaffte es bis auf Platz 14 der Show. Dort musste sie allerdings einiges einstecken: Wie die „Welt“ berichtet, wurde Sarah Joelle aufgrund ihres Playboy-Covers öffentlich mit Vorurteilen konfrontiert. Der Pop-Titan, Dieter Bohlen, äußerte sich damals abfällig ihr gegenüber, während Tom Kaulitz sie als „Partymaus“ bezeichnete.

Nach „DSDS“: Sarah Joelle als Reality-Kandidatin unterwegs

Nach ihrer Teilnahme bei DSDS veröffentlichte Sarah Joelle einige Songs und trat bei verschiedenen Veranstaltungen auf, konnte sich als Sängerin aber langfristig keinen Namen machen. Sarah Joelle Jahnel wählte einen neuen Weg: Reality-TV. 2013 war sie Teil der ersten Staffel von „Promi Big Brother“, verließ jedoch aus persönlichen Gründen vorzeitig die Show.

Von Dschungelcamp bis Sommerhaus – hier war sie schon zu sehen

In dieser Zeit war Sarah Joelle häufig mit Erotikmodel Micaela Schäfer unterwegs. 2016 präsentierte sie sich als Model bei der Erotikmesse „Venus Berlin“ – gemeinsam mit Mia Julia und Micaela Schäfer – und posierte zudem in ihrem Erotik-Kalender. Im selben Jahr war sie in der RTL-Show „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“ zu sehen. In dem Format präsentieren sich die Teilnehmer völlig nackt und suchen nach der großen Liebe – für Sarah Joelle war jedoch nicht der Richtige dabei.

Ein Jahr später, 2017, folgte der nächste TV-Auftritt im Dschungelcamp: Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ belegte sie den elften Platz.

Ihren Ruf als Diva kommentierte sie damals gegenüber RTL mit einem Augenzwinkern: „Jeder, der mich kennt, weiß dass ich ab und an auch eine Diva sein kann.“.

Große Aufregung verursachte ihr offener Konflikt mit Mit-Kandidatin Hanka Rackwitz – ein TV-Moment, der vielen Fans in Erinnerung blieb.

2025 kommt es nun zur erneuten Begegnung: Im „Sommerhaus der Stars“ treffen Sarah Joelle Jahnel und Hanka Rackwitz wieder aufeinander.

Sarah Joelle Jahnel ist Mutter – den Vater hält sie aus der Öffentlichkeit heraus

Am 11. März 2020 hat Sarah Joelle ihre süße Tochter Lia Fae Agnes zur Welt gebracht. Wer der Vater ist, bleibt bis heute ein privates Kapitel – öffentlich hat sie ihn nie preisgegeben. Zwei Jahre später sah man sie an der Seite ihres Ex-Partners Dominik Wirlend bei der RTL-Show „Prominent getrennt“. Schnell kam die Frage auf: Ist er der Vater des Kindes? Die Antwort lautete klar: nein.

Sarah Joelle und der österreichische Tennisspieler hatten sich 2018 auf Mallorca kennengelernt. Laut Wirlend verbrachten sie beim ersten Treffen einen unvergesslichen Abend zusammen – auf den eine Fernbeziehung folgte. 2019 kam es zum Streit und Sarah Joelle beendete die Beziehung. Kurz darauf lernte sie den Vater ihrer Tochter kennen – das verriet sie selbst später im Rahmen der Show „Prominent getrennt“. Seither zieht sie ihre Tochter als alleinerziehende Mutter groß.

Neues Glück mit Freund Ersin – mit Höhen und Tiefen

Während der COVID-Pandemie lebte Sarah Joelle Jahnel mit ihrer Tochter in Dubai, wo sie ihren neuen Freund Ersin kennenlernte. Seit dem Jahr 2022 sind Sarah Joelle und Ersin offiziell ein Paar, auch wenn es zwischenzeitlich zu einer Trennung kam – wie sie gegenüber RTL bestätigten.

Mit der Teilnahme am „Sommerhaus der Stars 2025“ wagen Sarah Joelle und Ersin nun den nächsten Schritt. Ob die Zeit in der Promi-WG das Paar wieder zusammenschweißen kann, bleibt abzuwarten – denn das Sommerhaus hat schon so einige Beziehungen auf die Probe gestellt.

