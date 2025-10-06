Sarah-Jane Wollny privat: So lebt die ehemalige „Temptation Island VIP“-Kandidatin heute

Sarah-Jane Wollny ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr im deutschen Reality-TV. Als eines der Elf Kinder der bekannten TV-Großfamilie „Die Wollnys“ wuchs sie vor laufender Kamera auf – doch heute wollen viele wissen: Was macht Sarah-Jane Wollny privat? Hat sie einen neuen Freund? Wir werfen einen Blick auf ihr Leben abseits des Rampenlichts – und was als Nächstes ansteht.

Sarah-Jane Wollny früher: Vom Familien-TV zur eigenen Identität

In Ihrem Geburtsort Neuss kam Sarah-Jane am 29. September 1998 auf die Welt. Sie ist eines von elf Kindern von Familienoberhaupt Silvia Wollny. Ihre TV-Karriere startete sie früh – „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ machte sie ab 2011 gemeinsam mit ihrer Familie bekannt. In dem RTL Zwei-Format begleiteten Kameras die Großfamilie in ihrem Alltag.

Doch inzwischen ist sie nicht mehr nur als Familienmitglied in der Sendung zu sehen, sondern ist selbst zunehmend eine eigenständige Figur im Reality-TV, bodenständig und mit starken Auftritten und klaren Aussagen.

Ein bewegendes Detail: Sarah-Jane war ursprünglich Teil einer Zwillingsschwangerschaft – ihre Schwester Jane verstarb jedoch bereits noch bevor der Geburt. Ihr Name setzt sich heute aus den Vornamen beider Schwestern zusammen als Gedenken.

Sarah-Janes Gewichtsverlust & persönliche Transformation

Ein weiteres großes Thema: Sarah-Janes Gewichtsverlust. In den letzten Jahren hat der Realitystar beeindruckend abgenommen – rund 47 Kilo hat sie verloren. Zu ihren schwersten Zeiten brachte Sarah-Jane 127 Kilogramm auf die Waage, inzwischen hat sie die 80 Kilogramm geknackt. Entscheidend dafür waren eine konsequente Ernährungsumstellung, der Verzicht auf Fertigprodukte sowie der Fokus auf unverarbeitete Lebensmittel. Auch kleine Rituale wie morgens verdünnter Apfelessig gehören dazu. Sie gibt jedoch selbst zu, dass es auch Tage gebe, an denen sie nicht so konsequent auf die Kalorien achtet. Auf Instagram teilt sie ihre Ernährungsumstellung mit ihren Fans. Neben der konsequenten Ernährung achtet Sarah-Jane auch auf mehr Bewegung im Alltag. Ihr Zielgewicht seien 76 Kilo – daran arbeitet die Wollny-Tochter hart.

Zu Beginn war die Ernährungsumstellung und der Verzicht auf Fast Food und Süßigkeiten schwer für sie. Aber die purzelnden Pfunde gaben ihr Motivation. Auf das regelmäßige Wiegen verzichte sie inzwischen und konzentriere sich lieber auf ihr Spiegelbild.

Sie betont aber, dass es nicht darum geht, jemand anderes zu sein, sondern sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. So sagte sie bei „Temptation Island VIP“ zu einem der anderen Kandidaten:

„Ich liebe meine Kurven! Ich mag das, dass ich an der Taille so schmal bin.“

Früher war sie von Selbstzweifeln geplagt, inzwischen hat der Realitystar jedoch gelernt, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie ist.

Beruf & Werte: Privat abseits der Kameras

Neben ihrer Präsenz im Fernsehen und den sozialen Medien hat Sarah-Jane nach ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Ein Beruf, mit dem sie sich wohlfühlt, weil sie gerne hilft und echte Begegnungen schätzt. Privat zeigt sich die Sozialassistentin bodenständig: Zeit mit der Familie, Authentizität und Selbstbestimmung sind wichtige Eckpfeiler.

So passt sie unter anderem gerne auf die Wollny Enkelkinder auf – ihre Schwestern Sylvana, Sarafina, Calantha, Lavinia und Loredana haben nämlich bereits Kinder.

Die Wollnys – die bekannte Großfamilie zeigt seit 2011 ihre Höhen und Tiefen vor laufender Kamera Foto: IMAGO / BREUEL-BILD

Temptation Island VIP & Beziehung zu Tinush Nasri

Ein großer Einschnitt war ihre Teilnahme an der RTL-Show „Temptation Island VIP 2024“, gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Tinush Nasri. Dort unterzogen sich der Realitystar und ihr Freund dem Treuetest. Trotz vieler Tiefpunkte innerhalb der Show, verließen sie letztlich das Format als Paar. Nach der Ausstrahlung gab die Wollny-Tochter bekannt, dass sie und Tinush nach wie vor zusammen sind und gemeinsam an ihren Problemen arbeiten. Trotz des vielen Gegenwinds der Fans gegenüber ihrem Partner blieb sie an seiner Seite.

In der Show besuchte Familienoberhaupt Sylvia Wollny ihre Tochter auf der Insel der Versuchung. Sarah-Jane bekam im Format einige verletzende Videoaufnahmen von ihrem Freund zu sehen. Mutter Silvia tröstete ihre in Tränen aufgelöste Tochter und gab ihr den Rat, ihm zuzuhören und abzuwarten.

Sarah-Jane und Tinush hatten 2018 das erste Mal über Instagram Kontakt. Er schrieb dem Realitystar damals, doch sie war nicht interessiert. Einige Jahre später fanden die Zwei dann doch zueinander.

Sarah-Jane & Tinush: Drama & Rosenkrieg nach Trennung

Doch die Beziehung war belastet: Eifersucht, Distanz und mangelndes Vertrauen spielten eine große Rolle, die im April 2025 zur Trennung führten. Damals gaben die gelernte Altenpflegerin ihre Trennung über Instagram bekannt und begannen einen Rosenkrieg mit Anschuldigen und Vorwürfen. Sie warf ihm unter anderem vor, sie für den Weg in die Öffentlichkeit ausgenutzt zu haben.

Während sie sich verletzt und emotional zeigte, äußerte er sich nur wenig zur Trennung. Im Blitzlichtgewitter Podcast verriet Tinush:

„Ich bin glücklich, so wie es ist, und ich glaube, am Ende war es für uns beide einfach die beste Entscheidung.“

Inzwischen ist bei den Ex-Partnern Ruhe eingekehrt und es herrscht Funkstille zwischen ihnen. Sowohl Sarah-Jane als auch Tinush haben noch keine neuen Partner an ihrer Seite.

Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri – bei „Temptation Island VIP 2024“ wurde ihre Beziehung auf die Probe gestellt Foto: Foto: RTL / Kimberly Schäfer

Kinder & Gerüchte über Schwangerschaft

Die Gerüchte, dass Sarah-Jane Wollny schwanger sei, hielten sich in den letzten Monaten hartnäckig – doch sie hat diese klar zurückgewiesen. Sie gab preis, dass sie gerne früh Mutter geworden wäre und zukünftig definitiv Kinder möchte, aber es aktuell noch nicht der Fall ist. Ihre Familie ist ihr wichtig und sie zeigt oft, wie sehr sie ihre Nichten und Neffen schätzt.

Promi Big Brother Staffel 13 – Sarah-Janes nächstes Projekt

Ein weiteres spannendes Kapitel steht schon bevor: Sarah-Jane Wollny nimmt an der 13. Staffel von „Promi Big Brother“ bei Sat.1 teil. Der Realitystar teilt sich in dem Format mit anderen prominenten Bewohnern den berühmten Container – abgeschottet von der Außenwelt, unter dauerhafter Beobachtung und mit jeder Menge Streitpotenzial.

2018 nahm bereits ihre Mutter und Familienoberhaupt Silvia Wollny am Format „Promi Big Brother teil und verließ sogar als Siegerin die Show. Im Finale setzte sie sich gegen drei weitere Kandidaten durch und gewann letztlich die 100.000 Euro.

Fans dürfen gespannt sein, wie sie sich im Container schlägt – im Oktober geht es los!

Silvia Wollny gewann 2018 „Promi Big Brother“ – ihre Familie feuerte sie im Finale an Foto: IMAGO / BREUEL-BILD

Sarah-Jane Wollny – Wandel, Authentizität & großer Mut

Sarah-Jane Wollny bleibt eine faszinierende Persönlichkeit, weil sie transparent ihre Höhen und Tiefen zeigt: Die Ernährungsumstellung, ihre Trennung, ihre Wünsche und auch ihre Ängste. Mit dem Schritt ins „Promi Big Brother Haus“ zeigt die bodenständige Sozialassistentin erneut Mut – wir sind gespannt!

