Sarah Harrison: Es ist offiziell! Sie und Dominic ...

Frohe Neuigkeiten um Sarah Harrison! Die Youtuberin ist zum zweiten Mal schwanger. Das teilte sie ihren Followern am Samstag bei Instagram mit.

Bei Social Media teilte Sarah Harrison ein Bild mit den Worten: „You can stop asking now. Team Harrison Baby 2“ (dt.: „Ihr könnt jetzt aufhören zu fragen.“) Dazu schreibt sie: „Wir könne uns im Moment nicht glücklicher schätzen. Schaut euch unser neues Video an.“

Sarah Harrison: Baby Nummer 2 kommt

Mit ihrem Ehemann Dominic hat die Ex-Bachelor-Kandidatin bereits die gemeinsame Tochter Mia Rose. Nach der Traumhochzeit im vergangenen Jahr bekommt die Familie noch in diesem Jahr ein neues Mitglied.

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Glückwünsche.

Sarah Harrison lässt die Bombe platzen

Schon vor einigen Wochen verriet die Blondine, die Pille abgesetzt zu haben. Dass sie sich ein zweites Kind wünschten, daraus machten die beiden TV-Sternchen kein Geheimnis. Nun ließen sie die Bombe also platzen.

In ihrem neuen Youtube-Video versprechen Sarah Harrison und Dominic, die Fans auch an dieser Schwangerschaft teilhaben zu lassen.

Wann das Baby zur Welt kommen wird, wollten die beiden bislang noch nicht verraten. Auch ob sie wieder ein Mädchen oder dieses Mal einen Jungen bekommen, ist noch nicht bekannt - auch den Influencern noch nicht. Töchterchen Mia hätte gerne einen Bruder, erklärt die Zweijährige im Youtube-Video. Dann doch eine Schwester, am Ende eine Katze.

Wir sind sicher: Am Ende wird sie sich sicher so oder so über den neuen Spielgefährten freuen. (cs)