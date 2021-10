Sarah Engels sitzt im Jogginganzug auf der Couch – als ihr Mann Julian DAS sagt, ist sie baff

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Sarah Engels zum zweiten Mal Mama wird. Der Bauch der Sängerin wird stetig größer. Da liegt es auf der Hand, dass die Kleiderwahl ebenfalls zunehmend komplizierter wird.

Wer quetscht sich schon gerne mit einer XXL-Babykugel in enge Klamotten? Deshalb greift Sarah Engels inzwischen immer häufiger zu dehnbaren Sportklamotten. Im Netz berichtet die 29-Jährige nun, was ihr Mann Julian von den gemütlichen Looks hält.

Sarah Engels fläzt in Jogginganzug auf der Couch – Julians Reaktion ist eindeutig

Während sich Influencer wie Cathy Hummels täglich top-gestylt vor der Handykamera zeigen, gibt sich Sarah Engels lieber ganz natürlich. Mit zerzaustem Zopf, abstehenden Härchen und im weiten Jogginganzug berichtet die DSDS-Bekanntheit in ihrer Instagram Story von ihrem Tag.

Während der Aufnahme liegt die Musikerin gerade bei ihrer Mutter auf der Couch, wo sie sich mit einer Tasse Tee eingekuschelt hat. Neben Sarah hat es sich auch ihr Mann Julian gemütlich gemacht. Und der lässt offenbar keine Sekunde aus, um seiner Liebsten mitzuteilen, wie toll er sie findet.

----------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

----------------------------------------

Sarah Engels glücklich: „Brauche mir gar kein schickes Kleidchen mehr anziehen“

Voller Stolz erzählt Sarah Engels: „Mein Mann macht mir einfach die meisten Komplimente, wenn ich Jogginganzüge trage. Ich brauche mir also gar kein schickes Kleidchen mehr anziehen.“ Hach, also über solche Worte freut sich doch wohl jede Frau.

Von wegen High Heels und Minikleid: Julian Büscher findet seine Frau offenbar in Leggings und übergroßem Pullover am attraktivsten. Zugegeben, ein sexy Outfit mit hohen Schuhen wäre für die schwangere Sarah derzeit vielleicht eh nicht die angenehmste Kleiderwahl.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels teilt Video: Fans fühlen mit ihr – „Teufelskreis“

Sarah Engels feiert Geburtstag – plötzlich wird es richtig unangenehm

Sarah Engels filmt sich und Mann Julian im Bett – so intim haben wir sie noch nie gesehen

----------------------------------------

Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi wendete sich kürzlich mit einer öffentlichen Nachricht an Dieter Bohlen. Planen die beiden etwa ein neues, gemeinsames TV-Format? Was RTL dazu sagt, liest du hier.