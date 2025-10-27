Sarah Engels offenbart – „Habe die letzten Tage nur geschlafen“

Sarah Engels kann in den letzten Jahren auf große Karriereerfolge zurückblicken. Mit ihrer gefühlvollen Stimme und ihrem starken Ehrgeiz sang sie sich nicht nur in die Herzen der DSDS-Fans im Jahr 2011. Vielmehr landete sie in den vergangenen auch erfolgreiche Charthits wie „Starke Mädchen“ oder „Zoom“.

Doch ihre Fans wissen: Aktuell ist bei der 33-Jährigen vieles anders als gewohnt. Am 13. November feiert Sarah Engels ihre Premiere in der Hauptrolle im Musical-Hit „Moulin Rouge“ in Köln. Danach folgen 15 weitere Vorstellungen.

Eine turbulente Zeit steht nun bevor. Kurz vor einem Flug meldet sich Sarah Engels in ihrer Instagram-Story und gibt Einblicke in ihr Gefühlsleben.

Sarah Engels macht eine Grippe das Leben schwer

Wie gewohnt wendet sie sich offen und authentisch an ihre Community. Obwohl ihre große Premiere schon bald ansteht und jetzt die intensive Vorbereitung im Fokus steht, hat die Ex von Pietro Lombardi ein Problem.

Ein grippaler Infekt macht ihr das Leben schwer. „Eigentlich wären die letzten zwei Tage Familienzeit gewesen – noch einmal ein bisschen Kraft tanken für das, was jetzt kommt. Ich hatte sage und schreibe zwei freie Tage seit den letzten Monaten gehabt. Aber mein Körper hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, beschreibt Sarah Engels.

Bald steht etwas Besonderes an…

Nun heißt es: Beine hochlegen und regenerieren. Die Sängerin erzählt: „Ich habe die letzten zwei Tage nur noch geschlafen und meinem Körper Ruhe geschenkt.“ Ihre Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen.

Sarah Engels tut alles, um am 13. November topfit auf der Kölner Musicalbühne performen zu können. „Ich glaube, dass ich jetzt auf meinen Körper hören und ihm eine kleine Auszeit gönnen muss, bis ich in das Training einsteigen kann“, sagt sie.