Sarah Engels: Mann Julian filmt sie HIERBEI – „Geht das so überhaupt?“

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Erst im Dezember ist Sarah Engels erneut Mutter geworden. Ihre Tochter Solea Liana erblickte vor rund zwei Monaten das Licht der Welt. Die Sängerin scheint ihr Familien-Glück in vollen Zügen zu genießen.

Aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi hat Sarah Engels bereits Sohn Alessio. Ihre neugeborene kleine Tochter ist das erste gemeinsame Kind mit Neu-Mann Julian Büscher.

Sarah Engels: Julian filmt die Sängerin HIERBEI

Auf ihrem Instagram-Account gibt die 29-Jährige ihren Fans regelmäßig Einblicke aus ihrem Alltag als Patchwork-Familie.

Sarah Engels ist Ende letzten Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Auch in ihrer aktuellen Story ist Sarah Engels gemeinsam mit Töchterchen Solea Liana zu sehen. Sie hält ihr Kind in den Armen. Währenddessen wird sie von Mann Julian gefilmt.

Sarah Engels tanzt mit Baby durch die Wohnung

Also legt die ehemalige DSDS-Kandidatin gleich mal eine flotte Sohle aufs Parkett. Mit ihrem Baby auf dem Arm tanzt Sarah Engels durch das Wohnzimmer. Währenddessen fängt sie an zu singen: „Tanze Tango mit mir. Tango, Tango die ganze Nacht…“

Doch ist das überhaupt der richtige Text? Die Brünette ist sich da gar nicht mal so sicher. „Geht das so überhaupt? Ne, oder?“ wendet sie sich fragend an Julian.

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist sie mit Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Am 2. Dezember 2021 kam ihre Tochter Solea Liana auf die Welt

Sarah Engels: Ihre Familie unternimmt einen Ausflug

Doch der kann ihr da auch nicht weiterhelfen – er hat aber eine Bitte an seine Gattin: „Keine Ahnung. Wir müssen los, Schatz.“

Das Lied, welches Sarah Engels mit Sicherheit meint, heißt „Tanze Samba mit mir“ von Tony Holiday. Knapp dran, war sie also schon. Für Sarah und Julian ging es nach dem kleinen Tänzchen übrigens gemeinsam mit ihrer Familie in ein Spiel-Center in Köln.

Klingt doch wirklich nach einem schönen Familien-Ausflug…

Was wurde eigentlich aus dem gemeinsamen Haus von Sarah Engels und Pietro Lombardi? Die Sängerin klärt auf. Hier mehr. (cf)