Satz mit X, das war wohl nichts! Sarah Engels ist samt Ehemann Julian und den Kindern Solea und Alessio im Urlaub. In der portugiesischen Metropole Porto will es sich die Familie so richtig gut gehen lassen. Als erfahrene Urlauber hat sich das Ehepaar bestens auf ihre Auszeit vorbereitet. Dachten sie zumindest.

Eigentlich wollten sie bloß entspannen und die Sonne genießen. Doch als Sarah Engels und ihre Familie in ihre Unterkunft einchecken wollten, folgt der Schock. Es geht auf die Kappe von Julian.

Sarah Engels und Familie stehen auf der Straße

So eine Urlaubsplanung ist nicht ohne: Flüge und Hotel buchen, Freizeitaktivitäten planen, Koffer packen. Am Ende muss alles stehen. Eigentlich sind Sarah Engels und Julian Profis in Sachen Ferienplanung. Schließlich ist das Paar samt Kindern des Öfteren mal im Ausland. Doch Fehler passieren nun mal überall.

Das mussten die Engels dann aber leider vor Ort feststellen. Denn Julian hat bei der Hotelbuchung geschlampt. Auf Instagram erzählt die Sängerin, was ihnen widerfahren ist: „Wir wollten gerade im Hotel einchecken und mein Mann hat einfach für Ende Juli gebucht. Die konnten nichts mit unserer Buchungsbestätigung anfangen und sind komplett ausgebucht. Wir machen jetzt das Beste daraus und suchen uns jetzt ein neues Hotel.“

Follower helfen aus

Somit stehen die vier vorübergehend auf der Straße. Doch anstatt sich aufzuregen und lange Gesichter zu ziehen, bleiben Sarah Engels und Co. positiv. „Wir versuchen auf jeden Fall, jetzt das Beste daraus zu machen“, sagt die Ex-Frau von Pietro Lombardi.

Zum Glück dürfen sie ihre Koffer erstmal im Hotel lagern, bis sie eine neue Unterkunft gefunden haben. Und die sollte schnell gefunden sein. Denn die 1,8 Millionen Follower helfen der Familie gerne mit Hotelempfehlungen weiter. Ein typischer Fall von Glück im Unglück.

Mehr News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Sarah Engels und Julian haben einen neuen Job. Doch der sorgt bei den Fans für Empörung.