Sarah Engels: Intime Aufnahmen mit Julian – „Softporno“

Hui, was sehen wir denn da? Eng umschlungen küssen sich Sarah Engels und ihr Mann Julian bei strömendem Regen mitten im Urwald von Bali. Untermalt werden diese intimen Szenen von einer Coverversion des Hits „Crazy in Love“ von Beyoncé.

Es scheint, als könnten die beiden kaum voneinander ablassen. Zugegeben: Diese intimen und privaten Szenen dürften dem ein oder anderen Follower von Sarah Engels dann doch etwas unangenehm sein. Schließlich sieht man die zweifache Mutter nicht alle Tage so innig mit ihrem Julian.

Sarah Engels im Bali-Urlaub auf Wolke sieben

Aktuell ist die Familie der ehemaligen DSDS-Kandidatin auf Bali unterwegs. Neben zahlreichen Aktivitäten mit den Kindern, scheinen Sarah und Julian aber auch etwas Zweisamkeit zu genießen, wie man in dem Video unschwer erkennen kann.

Die Urlausgefühle der 30-Jährigen sind kaum zu übersehen. Immer wieder postet sie verliebte Knutsch-Fotos mit ihrem Julian oder erzählt in ihrer Instagram-Story, was die Familie alles Schönes erlebt. Eigentlich feiern es die Fans, dadurch Teil der Reise sein zu dürfen. Doch diese Szenen gehen vielen eindeutig zu weit.

Fans üben starke Kritik an Knutsch-Video

„Heute gabs eine Regendusche. Als wir auf dem Weg zu einem Wasserfall waren, fing es so doll an zu regnen. Das hatte etwas ganz Magisches und war wunderschön mit dir“, schreibt die Ex-Frau von Pietro Lombardi in der Bildbeschreibung und markiert ihren Julian.

Während viele Follower den Anblick als sexy und schön empfinden, gehen andere sofort auf die Barrikaden:

„Schöne ‚private Erinnerung‘, muss man nicht zwingend ins Netz stellen.“

„Softporno oder was ist das jetzt?“

„Also so extrem würde ich es auch nicht posten, da der Große in die Schule geht und man mit sowas sehr gemobbt werden kann. Ich finde dieses Video absolut nicht schlimm, sondern wunderschön. Dennoch muss man leider an die gemeinen Kinder in den Schulen denken, die sowas nehmen, um einen fertig zu machen.“

„Leider etwas übertrieben, aber das ist nur meine Meinung.“

