Sarah Engels kassiert knallharte Ansage: „Hör auf zu singen“

Sarah Engels ist für ihre Fans eine gefeierte Sängerin – doch zu Hause bekommt sie manchmal ein überraschend ehrliches Feedback. Ihre beiden Kinder nehmen dabei kein Blatt vor den Mund und sagen ihrer berühmten Mama ganz direkt die Meinung. Zwischen Stolz und kritischen Kommentaren erlebt die 32-Jährige, wie ihre Familie sie im Alltag auf dem Boden hält.

Gerade erst hat die ehemalige DSDS-Finalistin ihr neues Album „Strong Girls Club“ veröffentlicht. Und auch wenn viele Fans begeistert sind, zählen für Sarah vor allem die Reaktionen von Alessio (10) und Solea (3). Denn die beiden lassen sie sofort wissen, ob ein Song funktioniert – oder ob es reicht mit dem Gesang.

Sarah Engels veröffentlicht neues Album zwischen Deutsch und Englisch

Mit „Strong Girls Club“ präsentiert Sarah Engels gleich 20 Songs – eine Mischung aus deutschen Balladen und englischen Dance-Tracks. „Die deutschen Balladen, wo ich meine Emotionen rausbringen kann, da ist es für mich besser auf Deutsch. Aber bei diesem amerikanischen Tanzbaren, was ich auch privat höre, da kann es und muss es eben auch auf Englisch sein“, erklärt sie im Gespräch mit RTL.

+++ Sarah Engels packt intime Details aus – „Heute hab ich’s im Griff“ +++

Damit schlägt sie eine Brücke zwischen zwei musikalischen Welten, die sie schon lange begleiten. Und auch wenn es ihre persönliche Handschrift ist, testet sie neue Songs immer zuerst im engsten Kreis.

Ehrliches Feedback von ihren Kindern

„Das ehrlichste Feedback kriegt man von der Familie“, betont Sarah. Wenn ihre Kinder mitsingen oder mitwippen, weiß sie sofort: Der Song hat Potenzial. Doch es gibt auch andere Momente: „Natürlich ist es auch manchmal so, dass sie sagen, oh Mama, wir können dich nicht mehr hören. Hör auf zu singen, es reicht jetzt. Aber das gehört auch dazu.“ Trotz solcher Sprüche zeigt sich, wie eng Musik und Familie bei den Engels zusammengehören. Denn Singen ist im Alltag ein festes Ritual.

Vor allem die kleine Solea eifert ihrer Mutter nach: „Gerade die Kleine singt total gerne und ist der größte Mama-Fan, wenn ich auf der Bühne stehe.“ Auch Alessio zeigt bereits musikalisches Talent – und macht seine Mutter stolz. Für Sarah Engels sind diese Momente unbezahlbar: „Das ist dann immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn die Kinder auf die Mama hochschauen und stolz sind.“

So steht fest: Egal ob Kritik oder Begeisterung – das Feedback ihrer Kinder ist für die Sängerin eine der wichtigsten Inspirationen. Und vielleicht liegt in der nächsten Generation schon das musikalische Erbe der Engels-Familie.