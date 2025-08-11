Sarah Engels: Bald ist es so weit – „Eine andere Seite von mir“

Mit Lederweste, Cowboyhut und jeder Menge Selbstbewusstsein meldet sich Sarah Engels auf Instagram – und gibt einen Vorgeschmack auf ihr neues Album. In einem kurzen Clip performt sie ihren Song „Boots“ in einer stilecht amerikanischen Western-Kulisse und lässt dabei keinen Zweifel: Mit diesem Album zeigt die ehemalige „DSDS“-Kandidatin noch einmal eine völlig neue Seite von sich!

Besonders auffällig: Die Sprache. Engels singt auf Englisch – und begeistert damit schon vorab ihre Fans. In den Kommentaren überschlagen sich die Reaktionen, während die Sängerin selbst emotional von ihrem Herzensprojekt spricht, an dem sie über zweieinhalb Jahre gearbeitet hat. Doch was genau steckt hinter dem „Strong Girls Club“ und dem angekündigten Release-Konzert am 29. August?

Sarah Engels gibt Album-Vorgeschmack

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht Sarah Engels einen Vorgeschmack auf ihr neues Album. Mit Lederweste, Cowboy-Hut und dazu passenden Stiefeln präsentiert sie einen Ausschnitt ihres Songs „Boots“ in einer ebenfalls amerikanisch angehauchten Kulisse.

+++ Sarah Engels teilt unglaubliche Bilder – „Einmal im Leben“ +++

Dazu schreibt die Sängerin: „Less than 3 weeks [dt.: weniger als drei Wochen]!!! – Strong Girls Club. Dann kommt mein neues Album. Mein Herz – Alles, woran ich die letzten 2 1/2 Jahre gearbeitet habe. In jedem Song steckt ein Teil von mir – ehrlich, roh und so oft auch eine andere Seite von mir aber ich mag sie alle! Am 29.08. feiern wir das Release-Konzert zusammen… und ich wünsche mir so sehr, euch dort zu sehen. Wir spielen dort das gesamte Album 20 Songs mit Band! Das wird so geil! Freut euch drauf! Boots ist nur der Anfang.“

Fans können es kaum erwarten

Die Fans sind hellauf begeistert und voller Vorfreude, wie aus der gut gefüllten Kommentarspalte hervorgeht:

„Liebe dieses Lied und auch dein Album!!! Das wird soo soo gut!“

„Englische Songs passen so gut zu deiner Stimme!“

„Ich liebe dein neues Album jetzt schon, obwohl noch nicht alle Songs veröffentlicht wurden!“

„Mega!“

Wie krass schön! Endlich mal wieder was Englisches. Es passt so so viel besser zu dir!“

„Ein tolles Lied!“

Sarah Engels zeigt sich mutig, wandelbar und emotional – mit einem Album, das offenbar mehr ist als nur eine neue Sammlung an Songs. „Boots“ ist der erste Schritt in eine neue musikalische Richtung, die vielen Fans schon jetzt unter die Haut geht. Wenn der Rest des Albums hält, was dieser erste Einblick verspricht, könnte „Strong Girls Club“ ein echtes Statement werden – persönlich, kraftvoll und voller Überraschungen.