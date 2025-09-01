Sarah Engels kämpft auf der Bühne mit den Tränen – „Oft als Versagerin gefühlt“

Sarah Engels hat auf Instagram ein sehr bewegendes Video geteilt. Während eines Konzerts spricht sie über ihren ältesten Sohn Alessio und wird emotional. Sie sagt: „Und Mama bleibt.“ Sarah Engels betont, wie schnell Kinder groß werden, und dass sie als Mutter immer für Alessio da sein wird.

Sarah erinnert sich offen an ihre frühen Mutterjahre. „Ich war jung, überfordert, manchmal verzweifelt als es nur uns beide gab und wir zu Mamas Jobs gefahren sind, und ja, manchmal war das ein echtes Abenteuer. In diesen Momenten habe ich mich oft als Versagerin gefühlt“, gesteht Sarah Engels.

Sarah Engels wird emotional

Die Sängerin richtet tröstende Worte an Alessio: Er könne immer auf ihre Unterstützung zählen, egal wohin sein Weg ihn führe. „Heute schaue ich voller Stolz auf meinen großen Jungen. Ich sehe, wie stark, mutig und einzigartig er ist. Und auch wenn er immer selbstständiger wird, soll er eines nie vergessen: Egal wohin das Leben ihn führt, ich bin immer da“, so Engels.

Sarah Engels ist Mutter von Alessio, den sie mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi hat. Seit 2021 ist sie mit Julian Büscher verheiratet, der ihren Nachnamen annahm. Mit ihm hat Sarah Engels Töchterchen Solea, die inzwischen drei Jahre alt ist.

Sarah Engels schwärmt von ihren Kindern

Sarah Engels beschreibt auch das musikalische Talent ihrer Kinder. Solea liebt es, ihrer Mutter nachzusingen, und Alessio zeigt ebenfalls Gesangsgeschick. „Gerade die Kleine singt total gerne und ist der größte Mama-Fan, wenn ich auf der Bühne stehe. Und das ist dann immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn die Kinder auf die Mama hochschauen und stolz sind“, schwärmt Sarah Engels.

Die Sängerin zeigt, wie sehr ihr die Familie am Herzen liegt. Sarah Engels verbindet die Liebe zu ihren Kindern mit ihrem Beruf auf der Bühne und betont stets, dass sie für Alessio und Solea da ist – bedingungslos, jeden Tag.

