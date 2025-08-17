Sarah Engels darf es endlich verraten – „So verrückt“

Seit ihrem zweiten Platz bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 hat Sarah Engels ihre Karriere stetig ausgebaut. Unter anderem mit Hits wie „Te Amo Mi Amor“ oder „Ich“ und einer Social-Media-Präsenz, die ihre Fans immer wieder begeistert. Jetzt hat die 32-Jährige eine besondere Neuigkeit auf Instagram verkündet.

„Endlich ist es so weit, ich darf euch meine komplette Tracklist für mein neues Album ‚Strong Girls Club‘ verraten und ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Album freue“, erzählt sie in einem Video an ihre Follower. Das Werk sei „vollgepackt mit so vielen tollen Songs, beispielsweise mein Lieblingssong ‚Starke Mädchen.’“

Doch das ist nicht alles.

Sarah Engels verkündet es

„Ich habe auch eine richtig coole Überraschung für euch, nämlich ein Duett mit Matthias Reim. So viele haben es sich gewünscht“, verrät Sarah Engels weiter. Zudem gebe es eine neue Facette von ihr zu entdecken – „eine englische Sarah mit beispielsweise ‚Boots‘ und ‚Keep You Safe.’“

In der Caption zum Video schreibt Engels: „Mein Album ‚Strong Girls Club‘ jetzt vorbestellen – Link in Bio – 22.08.2025! Weniger als 10 Tage, dann kommt mein neues Album! Das ist so verrückt, aber ich freue mich so, so sehr drauf. Habe einige Überraschungen für euch!“

Sarah Engels gibt ersten Vorgeschmack

Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten. Unter dem Post sammeln sich Herz-Emojis und Kommentare wie „Oh wie schön, so viele Ohrwürmer … einfach großartig liebe Sarah“ oder „Freue mich aufs ganze Album, aber am meisten auf die englischen Songs.“

Für einige wird es die neuen Titel sogar live zu hören geben. Im Album-Bundle waren Tickets für ein exklusives Open-Air-Konzert in Köln enthalten. Passend zum Release spielt Sarah Engels am 29. August auf dem Freideck der Kantine vor kleinem Publikum. Dann mit Highlights aus dem neuen Album und ihren größten Hits.

Einen Vorgeschmack gab es ebenfalls schon auf Instagram: In Lederweste, Cowboy-Hut und passenden Stiefeln performte Sarah Engels einen Ausschnitt ihres Songs ‚Boots.‘