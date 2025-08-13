Glücksfund in Hongkong! Sarah Engels: „Verkaufe an den Höchstbietenden“

Sarah Engels (32) ist gerade in Hongkong unterwegs und hat einen Volltreffer gelandet! Zwischen Sightseeing und Terminen schlendert die Sängerin durch die Mega-City, shoppt und packt später im Hotelzimmer stolz ihre Beute aus. Doch statt Designerhandtasche oder Luxusklamotten zeigt sie ihren 1,8 Millionen Instagram-Followern … eine Kiste voller Plüschmonster! Warum diese jedoch so besonders sind, erklären wir euch.

Die Viecher heißen „Labubu“ und sind der neueste Hype aus Asien. Breit grinsend, Zähne fletschend und leicht fies dreinblickend, haben sie Sammlerherzen weltweit erobert. Verkauft werden sie in „Blind-Boxes“, quasi wie Ü-Eier für Erwachsene. Manche Figuren sind Massenware, andere selten und richtig viel wert.

Sarah Engels im Labubu-Wahn

Sarah gesteht: „Ich fand die Teile sowas von hässlich.“ Aber wenn man schon mal im Ursprungsland ist… Die Zweifachmama kann nicht widerstehen, kauft direkt eine XXL-Box und gibt sogar Tipps, wie man Fakes erkennt. Beim Auspacken der ersten Figur: ein blaues Labubu. Nett. Doch dann folgt ein Volltreffer!

+++ Sarah Engels: Bald ist es so weit – „Eine andere Seite von mir“ +++

Aus der zweiten Box grinst ihr ein graues Exemplar entgegen. Ein echter Schatz! Produktionsrate: nur 1 von 72 Boxen. Sammler zahlen dafür im Netz bis zu 600 Euro. Kein Wunder, dass Sarah völlig aus dem Häuschen ist: „Wie findet ihr diesen Trend? Ich verkaufe an den Höchstbietenden“, postet sie mit Augenzwinkern.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Derweil sind die Fans auf Instagram gespalten. Während einige im Sammelfieber sind, schütteln andere nur den Kopf:

„In ein paar Wochen landen die Dinger sowieso alle auf dem Flohmarkt.“

„Möge dieser Trend bitte an mir und meinem Kind vorbeigehen. Zum Glück ist er noch zu klein für den Mist.“

„Mich nervt nur der Verpackungsmüll. Erst die Pappbox, dann noch mal extra in Plastik. Ansonsten ist mir das egal – in jeder Zeit gab’s einen Hype. Bei uns waren es die Trolle in den 90ern, Schnullerketten in allen Farben und Größen oder eben Monchichis.“

„Direkt noch sympathischer, weil sie ein Labubu hat. Gehört halt leider zu TEAM Labubu.“

Ob Sarah ihren Glücksfund wirklich verscherbeln will?