Sarah Engels: Emotionaler Höhepunkt! „Meilenstein in meiner Musikgeschichte“

Sarah Engels hat sich in der deutschen Musikwelt fest etabliert. Die 32-Jährige begeistert ihre treuen Anhänger nicht nur mit ihrer gefühlvollen Stimme, sondern auch mit ihrer Zielstrebigkeit.

Schon 2011 sang sie sich bei „Deutschland sucht den Superstar“ bis ins Finale und wurde Zweite. Doch in den Jahren danach sorgte sie auch durch Charthits wie „Starke Mädchen“ oder „Zoom“ für Furore.

Wer die Sängerin verfolgt, weiß, dass sie mit ihrer Community sehr eng im Kontakt steht. Jetzt meldet sie sich kurz vor ihrem Album Release-Konzert in Köln am Freitagabend (29. August) mit einer emotionalen Nachricht bei ihren Fans.

Sarah Engels performt in ihrer Heimatstadt

Als gebürtige Kölnerin ist Sarah Engels ihrer Domstadt bis heute treu geblieben. Ihr Zuhause hat sie inzwischen im nahegelegenen Hürth gefunden. Wenn sie dann in ihrer Heimatstadt auf der Bühne stehen darf, ist das für die Sängerin immer ein echter Herzensmoment.

Die Sängerin feiert am Freitag (29. August) um 19 Uhr ihr Album-Release-Konzert zum neuen Werk „STRONG GIRLS CLUB“ gemeinsam mit ihrer Band. Es findet Open Air auf dem Freideck der Kantine in Köln statt. Ein Heimspiel mit Gefühl.

Sie sprüht vor Vorfreude

In ihrer Instagram-Story meldet sich Sarah Engels kurz vor dem großen Event emotional zu Wort. Sichtlich euphorisch sitzt sie im Auto und man merkt ihr ihre Vorfreude deutlich an. „Dieses Konzert am Freitag ist für mich so ein besonderer Meilenstein in meiner Musikkarriere. Vor allem, weil es in Köln stattfindet, meiner Heimatstadt. Ich bin unendlich dankbar für all die tollen Mädels und Menschen, die meine Musik supporten und mich auf diesem Weg begleiten. Dass so viele von euch kommen, sogar alte Schulfreundinnen, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Für mich ist das alles nicht selbstverständlich.“

Auch bei ihren treuen Fans dürfte es kaum anders sein. Viele fiebern dem Konzertabend sicher genauso entgegen. Fest steht: Für Freitagabend scheint Sarah Engels bestens gewappnet zu sein.