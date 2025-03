Sarah Engels: Sängerin, Influencerin, Ehefrau, Mutter – kein Wunder, dass immer irgendetwas um den Kopf der Power-Frau schwirrt. Seit sie 2011 den zweiten Platz in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ machte, ging ihre Karriere steil nach oben.

Doch neben dem beruflichen Weg spielt die Familie in Sarah Engels‘ Leben die zentrale Rolle. Mit Ehemann Julian Büscher und ihren beiden Kindern Alessio und Solea ist Sarahs Leben komplett. Doch es läuft eben nicht immer alles rosig! Nach einer Auszeit meldet sich die Sängerin mit emotionalen Worten zurück.

Sarah Engels: „Wenn alles zu viel wird“

„Wenn alles zu viel wird, dürfen auch die, die sonst alles ertragen, mal einbrechen“, wendet sich Engels in ihrer Instagram-Story an ihre Fans. Emotionale Worte von der selbst ernannten Power-Frau – doch wie Engels es selbst betont: Auch als starkes Mädchen habe man schwache Momente. Und irgendwo müssen eben auch Power-Frauen ihre Power herholen!

Die Sängerin betont, dass es vollkommen normal sei, nicht immer stark zu sein, dass man mal das Gefühl habe, sich selbst zu verlieren. Ganz nach dem Motto: Auch Blumen brauchen Regen zum Wachsen. Doch was tun, wenn der Kopf nur noch ein einziges Chaos ist, und man das Gefühlt hat, dass man einfach nicht mehr kann? Die 32-Jährige betont: „Gerade dann ist es wichtig, sich bewusst Zeit für sich zu nehmen!“

Sarah Engels: Handy weg und den Fokus auf das Wesentliche

Wer sich immer nur um andere kümmert, füllt sein eigenes Glas eben nicht. Engels teilt, was ihr hilft: Tief durchatmen und sich erstmal auf das Wesentliche besinnen. Und: Das Handy einfach mal zur Seite legen. In der heutigen Zeit, wo das Handy der treue Begleiter an unserer Seite ist, kann das schon mal schwer werden – aber es lohnt sich.

Um in den richtigen „OM“-Zustand zu kommen, könne man auch einfach mal meditieren. Engels betont: „Das bewirkt Wunder“! Den Fokus einzig und allein auf sich zu legen, auf das Wesentliche – das sollen die Momente sein, in denen man die Kraft finde, wieder aufzustehen.

Mehr News:

Bei der 32-Jährigen hat es jedenfalls geklappt! Sie beendet ihre Insta-Story mit dem Statement, dass sie heute Energie habe und zum Sport gehe. Und man kann es auch nicht verkennen: Selbst über das Handy strahlt Engels die absolute Ruhe aus.