Sarah Engels lässt tief blicken: „Seit meiner 2. Schwangerschaft ist alles anders“

Zwischen funkelnden Lichtern, märchenhaften Kulissen und einem Hauch von Magie erlebt Sarah Engels in Hong Kong einen Moment, der ihr Herz berührt. Die Sängerin, bekannt aus „DSDS“, erfüllt sich einen Traum, den viele schon als Kind hatten – und teilt dieses unvergessliche Erlebnis mit den Menschen, die ihr am meisten bedeuten.

Inmitten von Disney-Zauber und leuchtenden Kinderaugen hält Sarah nicht nur die Hand ihrer Liebsten, sondern auch einen ganz besonderen Moment fest, den sie für immer im Herzen tragen will. Was sie dabei sagt, zeigt, wie tief dieser Tag sie bewegt – und wie sehr er mit ihren eigenen Kindheitserinnerungen verbunden ist.

Sarah Engels erfüllt sich einen Kindheitstraum

Derzeit befindet sich Sängerin Sarah Engels in Hong Kong. Auf dieser Reise erfüllt sie sich einen der größten Träume vieler Kinder. Im Disneyland Hong Kong bestaunt sind gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian und ihren Kindern das atemberaubende Schloss, das in der Dunkelheit verschiedenste Disney-Märchen abbildet. Zum krönenden Abschluss gibt es sogar ein großes Feuerwerk!

Mit einem Instagram-Reel lässt sie ihre Fans an diesem spektakulären Ereignis teilhaben. Dazu schreibt sie: „Mein Mamaherz weint – hold on to your dreams [dt.:Halte an deinen Träumen fest]. Als kleine Sarah Märchen geträumt, heute darf ich sie mit meinen Kindern erleben.“ In ihrer Instagram-Story ergänzt Sarah Engels außerdem: „Hab einfach weinen müssen. Bin generell zurzeit so super sensibel und emotional – ich sag’s euch. Seit meiner zweiten Schwangerschaft alles anders. Wer kennt es?“

Familienzeit im Disneyland Hong Kong

Das ganze führt „DSDS“-Bekanntheit Sarah Engels kurze Zeit später noch weiter aus. Sie schreibt: „Happy little Sarah. Derzeit bin ich wirklich so ultra sensibel… Ich denke über so viel nach, werde emotional, wenn man mir sagt, dass man mich liebt. Irgendwie fühle ich gerade sehr intensiv, obwohl ich schon immer jemand bin, der sehr sensibel ist. Das Leben rast irgendwie so schnell an einem vorbei, die Kinder werden groß und Julian und mir steht eine sehr intensive Zeit bevor. Ich freue mich auf all‘ die Dinge die kommen und bin gerade so dankbar. Dankbar für all das, was das Leben mir geschenkt hat. dankbar, dass wir alle gesund sind.“

Ihre Fans sind hellauf begeistert und freuen sich für Sarah Engels und ihren wahr gewordenen Kindheitstraum:

„Wow… was würde ich alles dafür geben, um einmal mit meinen Kindern ins Disney World zu gehen…würde dafür meine Flugangst in Kauf nehmen! Danke fürs teilen.“

„Wow, wie magisch!“

„Das ist auch mein größter Wunsch!“

„Wie schön, danke Sarah für die Impulse!“

„Was für ein schöner Moment und für die Kinder ein besonderes Erlebnis!“

„Sarah du bist eine tolle Mutter.“

Sarah Engels hat in Disneyland Hong Kong nicht nur ein spektakuläres Feuerwerk erlebt, sondern vor allem einen lang gehegten Kindheitstraum verwirklicht. Zwischen Nostalgie, Dankbarkeit und purer Emotion zeigt sie einmal mehr, wie wichtig ihr Familie und gemeinsame Erlebnisse sind. Ein Moment voller Magie – für sie, ihren Mann Julian, die Kinder und alle, die daran teilhaben durften.