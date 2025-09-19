Sarah Engels verkündet: Besonderes Karriere-Highlight steht an!

Rote Vorhänge, strahlende Lichter und ein etwas anderes Rampenlicht als gewohnt: Sängerin Sarah Engels erlebt aktuell ein großes Highlight.

In Köln übernimmt sie die Hauptrolle im Musical-Hit „Moulin Rouge“ und taucht in eine vollkommen neue Welt ein. Bei 15 Vorstellungen wird sie zu sehen sein. Was steht der Sängerin und ihren Fans bevor?

Sarah Engels erlebt ein besonderes Karrierehighlight

Ihre Rolle als Satine hat es in sich. „Satine ist eine sehr starke, selbstbewusste Frau, die jedoch auch Momente erlebt, in denen diese Stärke bricht“, erzählt Sarah Engels im Bild-Interview.

Sie selbst erkennt sich in der Rolle wieder. „Wenn viel von mir verlangt wird, gebe ich erst mal jedem das Gefühl, ‚das kriege ich hin‘. Aber hinter dieser Fassade steckt auch eine zerbrechliche Sarah“, erklärt die Sängerin.

Am 13. November betritt sie die große Musical-Bühne

Aktuell durchlerlebt Sarah Engels eine intensive Vorbereitungszeit. Bis zu acht Stunden steht sie täglich auf der Musical-Bühne und übt eifrig.

Im Interview gibt sie weitere Einblicke und erzählt: „Klar fühle ich mich in Sachen Gesang zu Hause, aber alles andere – Schauspiel, Tanz und das Performen als Musical-Darstellerin – erarbeite ich nun gemeinsam mit dem Kreativteam im Theater.“

Interessierte Fans von Sarah Engels müssen sich den 13. November merken! An diesem Tag wird das Musical in Köln aufgeführt. Trotz des großen Drucks und Anspannung fühlt sich in der neuen Musical-Welt sehr wohl. Die Sängerin erklärt, dass sie selbst ein sehr emotionaler und temperamentvoller Mensch sei. Schlussendlich dürfte Sarah Engels und ihren Anhängern eine besondere Premiere bevorstehen.