Sarah Engels teilt tränenreiches Geständnis – „Sie hat sich befreit“

Mit Songs wie „Te Amo Mi Amor“ und „Ich“ verpasste sie ihren Fans Ohrwürmer, mit ihrer charmanten Art bringt sie Herzen zum Schmelzen. Sarah Engels ist ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. Als Sprungbrett fungierte für sie die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, in der sie im Jahr 2011 den zweiten Platz belegte.

Auch privat hat die Sängerin ihr ganz großes Glück gefunden. Gemeinsam mit ihrem Partner Julian Engels hat sie eine kleine Tochter. Doch auch im Leben der Musikerin läuft nicht alles wie am Schnürchen. Mit einem emotionalen Instagram-Post meldet sich die 32-Jährige nun bei ihren Fans zu Wort.

DIESES Instagram-Video hat es in sich

Die vergangenen Monate waren für Sarah Engels alles andere als einfach. Immer wieder kam es zu öffentlichen Streits zwischen der Sängerin, ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi und dessen Verlobten Laura Maria Rypa. Die Sängerin versuchte dennoch, stark zu bleiben und den Fokus auf ihre kleine Familie zu legen. Auf ihrem Instagram-Account, dem 1,8 Millionen Menschen folgen, gibt sie ihren Fans nun jedoch einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Der emotionale Song „Hometown Glory“ von Adele spielt im Hintergrund des Videos. Der erste Ausschnitt zeigt die Sängerin weinend in ihrem Auto sitzend. Darauf steht geschrieben: „Sie weiß es noch nicht, aber…“ Anschließend sind glamouröse Bilder von einem Fotoshooting der Musikerin zu sehen, auf den Aufnahmen steht jetzt geschrieben: „… sie wird diesen Schmerz einmal als ihre größte Kraft erkennen – und wieder zu sich selbst finden.“

Sarah Engels legt Seelen-Striptease hin

Das rührende Video kommentiert Sarah Engels mit den Worten: „Heute ist sie frei.

Stark. Nicht laut, nicht kämpfend – sondern ganz bei sich. Sie ist angekommen in sich selbst. In einer Stärke, von der sie früher nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Denn es gab eine Zeit, vor Jahren, wo sie glaubte, sie hätte sich verloren – Gefangen in einem Leben, das nicht ihres war. Zerrissen und überzeugt davon, dass sie es nie schaffen würde. Nie entkommen. Nie wieder ganz werden.“

Und weiter: „Aber was sie nicht wusste: Ihre Seele hatte nur geschwiegen, nicht aufgegeben. Sie hat sich befreit. Still. Schritt für Schritt. Und wenn du das hier liest und dich gerade verloren fühlst: Du bist nicht allein. Du bist nicht zu viel. Du bist nicht zu wenig. Du darfst gehen. Du darfst heilen. Und du wirst sehen: Es gibt ein Danach. Und es gehört dir.“ Ihre eigenen Erfahrungen möchte die Musikerin jetzt an ihre Fans weitergeben und ihnen damit auf ihrem Weg helfen.

Unter dem Video von Sarah Engels finden sich reihenweise bestärkende Kommentare wieder. Die Fans der Sängerin scheinen diese emotionalen Worte sehr berührt zu haben.