Sarah Engels: Neuer Job sorgt für Zoff – „Überlasst das mal bitte den Profis“

Es ist ruhig geworden um Sarah Engels. Seit der Geburt ihrer kleinen Tochter Solea im Dezember 2021 scheint die einstige DSDS-Zweitplatzierte ihren Fokus auf die Familie gelegt zu haben. Das zeigt auch ein neuer Post der mittlerweile 30-jährigen Kölnerin.

Auf Instagram hatte Sarah Engels veröffentlicht, dass sie in den vergangenen Wochen ein Projekt mit Ehemann Julian verfolgte, und dieses nun auch zu einem Ende bringen konnte.

Sarah Engels wird Fitness-Coach

„You can call us FITNESS COACH“, schreibt Sarah bei Instagram. Und weiter: „Wir haben unsere Fitnesstrainer B Lizenz erfolgreich gemeistert und sind nun echt erleichtert. Das war gar nicht so leicht wie gedacht und wir haben bis in die Nächte dafür lernen müssen. Für meinen Mann war’s auch gern die Abendlektüre. Für uns war es super wichtig euch mit unserem Sportprogramm (coming soon) nicht nur zu motivieren und mit euch gemeinsam Spaß zu haben, sondern auch ein gewisses Grundwissen zu haben und euch damit hoffentlich einen kleinen Mehrwert bieten zu können. Ihr wisst wie motiviert wir sind und wie sehr wir den Sport lieben und er uns einfach guttut. Ein schönes Gefühl wieder eine neue Challenge als Team gemeistert zu haben mit dir, Amo.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei den Fans kommt die neue Aufgabe der beiden aber eher bescheiden an. Gibt es nicht schon genug Fitnessstudios oder Personaltrainer? Brauchen wir da euch jetzt auch noch mit so ner halben Lizenz? Überlasst das mal bitte den Profis“, zetert beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Und eine weitere Userin schimpft: „Okay, aber das Blatt Papier kann jeder, der halbwegs fit ist, innerhalb von sechs Monaten erhalten. Ist jetzt kein Hexenwerk.“

Mehr Nachrichten:

Ob sie ebenfalls eine Lizenz hat, verriet die Dame jedoch nicht. Es gab allerdings auch positive Stimmen. „Oh wow! Ich bewerbe mich als offizieller Sportmuffel, der endlich mal beginnen möchte“, schreibt eine Instagram-Followerin. Und eine weitere ergänzt: „Ihr seid ein so geniales Paar und Vorbild! Macht immer so weiter und lasst euch nie von eurem Weg abbringen. Dreamteam!“ Es geht also auch in nett. Zuletzt lief es aber nicht so angenehm für Sarah Engels. Sie wurde Opfer von Betrügern.