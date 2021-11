Sarah Engels: Ihr Mann Julian filmt heimliche Szene aus Schlafzimmer – „Walross“

Der Countdown läuft, langedauert es nicht mehr, bis Sarah Engels ihr zweites Kind – ein Mädchen – zur Welt bringt. Die Sängerin ist vor der Geburt jetzt noch mal im Familienurlaub in Paris, um nioch mal zeit mit Sohn Alessio zu verbringen, bevor er ein großer Bruder wird.

Darüber hinaus teilt Sarah regelmäßig Bilder und Videos von sich und ihrem Mann Julian auf Instagram und lässt die Fans damit stets am Alltagsleben teilhaben.

Doch mit dieser Momentaufnahme aus ihrem Schlafzimmer rechnete Sarah Engels ganz sicher nicht.

Sarah Engels wurde heimlich von ihrem Mann Julian im Schlafzimmer gefilmt. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Engels: Mann Julian macht heimliches Video aus dem Schlafzimmer

Doch was zeigt die Aufnahme? Die Ex von Pietro Lombardi ist nichts ahnend im begehbaren Kleiderschrank, hört im Hintergrund ihren Mann Julian sprechen, der offenbar – wie man dem kurzen Instagram-Video entnehmen kann – auf dem Bett liegt und seine Liebste aus der Ferne heimlich filmt.

---------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade eine Tochter

----------------------------------------

Sarah Engels von Julian gedisst: „Walross“

„Nicht so viel, zurück, zurück. Noch ein Stück nach vorne“, ruft er seiner Sarah entgegen, die man im Türspalt hin und her gehen sieht und die plötzlich merkt, dass Julian ein Video von ihr macht.

Dazu kommentiert sie später selbst auf Instagram: „Während ich einfach mit der Kleidersuche verzweifle.“ Danach folgt noch: „Mein ‘überhaupt nicht genervter Blick, hahaa.‘“ Genervt schaut Sarah Engels definitiv aus. Was sicher auch daran liegen könnte, dass Julian anschließend noch verlauten lässt, als sie ihren Babybauch ein Stück hinter der Tür versteckt: „Sieht nicht nach Walross aus. Jetzt geh mal einen Zentimeter nach hinten. So sieht es schon ein bisschen mehr aus.“

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels völlig verzweifelt: „Was ist denn daaaa los?“

Sarah Engels besucht Familie – und kriegt einen Schock: „Konnte es nicht glauben“

Sarah Engels fassungslos: „Weiß nicht mehr wohin“

----------------------------------------

Um seine schwangere Frau nicht ganz zu verärgern, postet er später aber noch die lieben Worte: „Du siehst wunderschön aus. Ich liebe dich, my little Hippopotamus.“ Was man auch verstehen könnte als: Kein Walross, dafür aber ein Flusspferd. Na danke!

Ob es das wohl besser macht…? Immerhin antwortet Sarah Engels daraufhin: „Ich liebe dich auch.“ Sie scheint den Spaß also mitzumachen.

Ihr Ex Pietro Lombardi hat gerade erst ein Video geteilt, das unfassbar ist. Was Dieter Bohlen sagt, liest du hier >>>

Auch beim „Perfekten Dinner“ gab es diese Woche eine Szene, die für Erstaunen sorgte. Der Vox-Sprecher wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Hier mehr >>> (jhe)