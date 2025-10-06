Sarah Engels läuft Halbmarathon – ausgerechnet ihr Mann bremst sie aus

DSDS-Star Sarah Engels (31) wollte beim Halbmarathon in Köln am Sonntag (5. Oktober) so richtig durchstarten. Doch ausgerechnet ihr Mann Julian sorgte für ein sportliches Hindernis der besonderen Art.

Auf Instagram teilte die Sängerin stolz ihre Lauf-Erlebnisse. Auf den Fotos strahlt sie über beide Ohren, trägt eine lilafarbene Regenjacke, schwarze Shorts, ein breites Stirnband und eine riesige Sonnenbrille. Gemeinsam mit Julian posiert sie im Ziel, beide tragen stolz ihre Medaillen.

Halbmarathon mit Hindernissen

In der Bildunterschrift klingt es allerdings plötzlich nicht mehr ganz so harmonisch. Sarah schreibt: „Sarah hat kurz eine Idee gehabt, aber es war mal wieder richtig geil. Nächste Aufgabe – geschafft, Julian! Und ohne deine drei Toiletten-Pausen wären wir auch unter 2:00 Stunden gewesen. Beim nächsten Mal dann!“

+++ Auch für dich spannend: Sarah Engels macht es offiziell: „Ein neues Kapitel beginnt“ +++

Bei drei Toilettenstopps auf knapp 22 Kilometern kann selbst das motivierteste Läuferherz ins Stolpern geraten. Sarah nimmt’s mit Humor und ihre Fans feiern sie dafür.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Weg ist das Ziel! Nächstes Jahr packt ihr wieder den Marathon zusammen.“

„Glückwunsch! Dieses Gefühl nach dem Run ist einfach unglaublich – hält auch noch bis morgen an.“

„Toll, ihr zwei, bin begeistert. Ich wünschte, dass ich nur 50 % deiner Energie hätte.“

„Zwei Stunden für sechs Kilometer?! Die hat wohl mindestens eine ganze Stunde auf den Toiletten verbracht.“

„Köln ist der beste Marathon beziehungsweise Halbmarathon, den man wirklich laufen kann. Hier ist an jeder Ecke unfassbare Stimmung, und man wird einfach nur ins Ziel hineingepusht. Toll, dass ihr das gemacht habt!“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

„Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und es ist wirklich Wahnsinn was das gesamte Team hier immer auf die Beine stellt Köln-Marathon. Echt mega!“, schließt die Sängerin ihren Beitrag ab.