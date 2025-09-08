Sarah Engels macht es offiziell: „Ein neues Kapitel beginnt“

Sängerin Sarah Engels (32) kündigte auf Instagram vor einigen Tagen an, dass sie bald eine große Neuigkeit teilen werde. Schon da spekulierten ihre 1,8 Millionen Follower wild: Baby Nummer drei? Eine geheime TV-Show? Doch jetzt lüftet sie das Geheimnis. Dabei handelt es sich um einen echten Lebenstraum.

„Nach sechs Jahren haben wir unser gemeinsames Traumhaus gekauft“, verkündet die „The Masked Singer“-Siegerin strahlend in einem Video auf Instagram. Darin hält sie mit Ehemann Julian stolz den Schlüssel in die Kamera. Vor der Haustür fallen sich die beiden verliebt in die Arme.

Sarah Engels erfüllt sich Lebenstraum

Sarah schwärmt: „Eigentlich habe ich vor sechs Jahren für mich mein Zuhause in meinem Mann und meiner Familie gefunden, denn egal wohin es uns getrieben hat, dort wo mein Herz ist, ist mein Zuhause. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses neue Kapitel in unserem Zuhause.“

Ein Happy End aus Beton, Ziegeln und jede Menge Liebe. „Auch wenn es das für die nächsten Wochen einiges an Arbeit bedeutet“, erklärt die Sängerin, und fügt an: „Ein neues Kapitel beginnt.“ Auch ihre Fans feiern die frohe Botschaft. Unter ihrem Post hagelt es zwar Glückwünsche, doch ist auch die ein oder andere Unterstellung zu lesen.

„Oh, ich bin so gespannt und kann es kaum abwarten, es zu sehen!“

„Wie schön! Herzlichen Glückwunsch und viele wundervolle Momente in eurem neuen Zuhause.“

„Komisch, immer wenn ihr Ex sich etwas Neues anschafft, zieht sie nach.“

„Wenn bei Pietro etwas Negatives passiert, postet sie plötzlich etwas Positives.“

„Oh Gott, schon wieder ein Racheakt gegen Pietro. Kaum zu glauben – wann hört sie endlich damit auf?“

Derweil sprach Sarah kürzlich über ihre Wünsche für die Zukunft. Und die schließen noch mehr Nachwuchs nicht aus! Gegenüber RTL verriet sie: „Ich fühle mich noch jung genug.” Sie betont: „Das ist nicht in Arbeit, aber ich weiß, dass der Wunsch da ist und auch zu Hause ein Thema ist.“