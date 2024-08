Sarah Engels besucht Arzt – und steht plötzlich in seinem Wohnzimmer

Sarah Engels hat sich als einstiges „DSDS“-Nachwuchstalent zur echten Größe in der Musikbranche entwickelt. Songs wie „Für Immer“ oder „Te Amo Mi Amor“ bringen die Herzen ihrer Fans regelmäßig zum Schmelzen. Mit einer erfolgreichen Karriere und einer glücklichen Familie hat die Sängerin stets einen vollen Terminkalender. Zeit also, einfach mal abzuschalten. Einen Ort der Ruhe fand die Mutter zweier Kinder nun in Japan. Doch kaum dort angekommen, passiert ihr ein peinliches Missgeschick.

Sarah Engels: Kurz nach Ankunft gibt es Ärger

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian und ihrer gemeinsamen Tochter Solea hat sich Sarah Engels nach Asien begeben, um die Sommerferien ihrer Kinder ausgiebig zu nutzen -Sohn Alessio verweilte währenddessen mit Papa Pietro Lombardi auf Mallorca. Angekommen in Tokio, nimmt die Influencerin ihre Fans auf Social Media natürlich mit, um ihnen einen Einblick in ihren japanischen Alltag zu gewähren.

Doch schon gleich nach der Ankunft lässt der erste Ärger nicht lange auf sich warten. Bei einem Gespräch mit ihrem Liebsten im Flieger geben sich die beiden aus Versehen eine heftige Kopfnuss. Eine Sequenz später zeigte sich das Promi-Paar allerdings schon wieder gut erholt von dem Brummschädel. Das war auch gut so, denn die nächste Herausforderung wartete bereits.

Sarah Engels: Peinliches Missgeschick

Um sich wirklich auf Entspannung und Erholung zu konzentrieren, suchte Sarah Engels einen Chiropraktiker in Japan auf. Doch kaum beim Arzt angekommen, erwartete sie der große Schreck. Bei der Adresse handelte es sich nämlich nicht etwa um eine Arztpraxis, sondern um die private Wohnung des Mediziners.

„Bin natürlich ganz selbstverständlich reingegangen, weil ich mit einer normalen Praxis gerechnet habe und stand plötzlich bei jemandem im Wohnzimmer. Das war mir so unangenehm, könnt ihr euch nicht vorstellen,“ schildert Sarah Engels die Situation. Doch es kommt noch schlimmer: „Dann stand der da einfach im Schlafanzug mit seinen Mülltüten in der Hand“, berichtet die Sängerin weiter. Immerhin: Am Ende konnten ihre Verspannungen trotzdem noch gelöst werden.

Für Sarah Engels und ihren Julian war die Reise nach ihrem Japan Urlaub allerdings noch nicht vorbei, denn ein neues Abenteuer steht bereits in den Startlöchern. Mit ihren Kids Solea und Alessio sticht die kleine Familie jetzt auf einer luxuriösen Yacht in See.