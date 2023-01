Sarah Engels: Sexy Video – Fans haben den vollen Durchblick

Bei diesen Bildern dürfte selbst Helene Fischer große Augen machen. Normalerweise ist die Schlager-Sängerin ja die Königin der Lüfte. Bei ihren Shows fliegt die „Atemlos“-Sängerin durch Stadien und Hallen, meistert mit den Akrobaten des „Cirque de Soleil“ schwierigste Figuren. Doch nun bekommt die 38-Jährige Konkurrenz. Von Sarah Engels.

Für die Sat.1-Show „Stars in der Manege“ steigt die Sängerin, die 2011 hinter ihrem späteren Ehemann Pietro Lombardi den zweiten Platz bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ belegte, in luftige Höhen. Und machte dabei – ähnlich wie Helene – eine extrem gute Figur.

Sarah Engels in knapper Tanz-Klamotte

Auch wenn einigen Fans das Outfit der 30-jährigen Kölnerin etwas zu luftig war. So trug Sarah lediglich einen engen Body, bei dem ihre Unterwäsche für jedermann sichtbar durchschimmerte. „Für die Einschaltquoten muss es natürlich ein Tanga sein“, meckert eine Zuschauerin auf der Instagramseite von Sat.1. Und bekommt daraufhin direkt Kontra.

„Man kann sich auch über alles aufregen“, schießt ein Zuschauer zurück. Ein anderer Zuschauer der Zirkus-Show ergänzt: „Welche Einschaltquoten?“ und spielt damit auf die lediglich 1,76 Millionen Zuschauer an, die die Ausgabe kurz vor dem Jahreswechsel eingeschaltet hatten. Die einfache Lösung der Tanga-Kritikerin vom Anfang: „Dann muss die Frau nächstes Mal mehr Haut zeigen.“ Wie schnell sich eine Meinung doch ändern kann.

Klar ist, die Leistung der zweifachen Mama in der Sat.1-Show ist durchaus beachtenswert. Darauf lässt schon das kurze Video schließen. Wie sich Sarah Engels weiterhin schlägt und wie die Konkurrenz rund um Nazan Eckes, Fabian Hambüchen, Judith Williams und Ekaterina Leonova macht, siehst du am kommenden Freitag (6. Januar) bei Sat.1 oder auf Joyn. Dann steht nämlich die nächste Ausgabe von „Stars in der Manege“ an.