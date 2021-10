Sarah Engels verzweifelt: „Weiß nicht, was ich jetzt machen soll“

Die Geburt rückt immer näher und damit auch die kleinen oder auch größeren Problemchen. So müssen sich Sarah Engels und ihr Ehemann Julian Engels derzeit um allerlei Dinge rund um die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter kümmern.

Und das scheint gar nicht so einfach, wie Sarah Engels in ihrer Instagram-Story berichtet. So entpuppte sich allein die Suche nach einem Geburtsvorbereitungskurs als schwerer als gedacht.

Sarah Engels: Probleme vor der Geburt von Alessios Schwesterchen

„Wir haben jetzt gleich einen Geburtsvorbereitungskurs. Wir haben tatsächlich noch einen Platz bekommen“, ist die 29-Jährige sichtlich erleichtert. Das sei nämlich „hier in Köln und generell total schwierig“, so die Sängerin.

---------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

----------------------------------------

Eine Sorge weniger also. Dafür kam zuletzt eine dazu. Und die ist nun wirklich äußerst unangenehm. So sind Sarahs Finger extrem angeschwollen. So sehr, dass sie es nicht mal mehr schafft, ihren Ehering abzulegen.

Sarah Engels verzweifelt: „Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll“

„Es ist übrigens so weit, ich kriege meinen Ring nicht mehr aus“, klagt Sarah Engels in ihrer Story. Und weiter: „Man sieht auch hier, wie eingedrückt mein Finger ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hätte den mal lieber vorher ausziehe müssen, aber ich wollte mich auch nicht davon trennen“, ist die 29-Jährige verzweifelt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Finger bald wieder ein wenig abschwellen.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels teilt Video: Fans fühlen mit ihr – „Teufelskreis“

Sarah Engels feiert Geburtstag – plötzlich wird es richtig unangenehm

Sarah Engels filmt sich und Mann Julian im Bett – so intim haben wir sie noch nie gesehen

----------------------------------------

Was war denn da bei Sarah und Julian los? Als sie DAS von ihrem Mann zu hören bekommt, ist Sarah Engels baff.