Sarah Engels: Klare Ansage im TV – „Das hast du nicht nötig“

Seit ihrem ersten Auftritt bei DSDS hat sich Sarah Engels in die Herzen der Fans gesungen. Wir zeichnen ihren Aufstieg nach.

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Langsam aber sicher sammelt die ganze Familie von Sarah Engels TV-Erfahrung. Angefangen hatte alles mit Sarah Engels und dem damals noch unbekannten Pietro Lombardi. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ kamen die beiden nicht nur ins große Live-Finale, sondern wurden auch noch ein Paar.

Sarah Engels und Pietro Lombardi heirateten, bekamen einen Sohn. Später jedoch zerbrach die Ehe und Sarah lernte den Fußballer Julian Büscher kennen. Das Paar verlobte sich, gab sich das Ja-Wort, bekam eine Tochter. Klar, dass auch Julian das ein oder andere Mal schon im TV und bei Instagram auftauchte. Und nun hat es auch Julians Bruder Jendrik ins Fernsehen geschafft.

Sarah Engels: Klare Worte an ihren Schwager bei „Love Island“

Der 21-Jährige sucht bei „Love Island“ nach der Frau fürs Leben. Bislang läuft es jedoch eher schleppend. Jendriks Auserwählte Inna lässt den Schwager von Sarah Engels zappeln. Ein No-Go für die Sängerin.

Jendrik suchte bei „Love Island“ nach der großen Liebe. Foto: RTL ZWEI

Sie meldet sich via Videoschalte bei „Love Island“-Jendrik. „Wir sind richtig stolz auf dich. Es ist richtig schön, dich da zu sehen“, heißt es darin von Sarah und Julian. Doch dann folgte das große ABER: „Lass nicht mit dir spielen, lass dich nicht warmhalten! Das hast du nicht nötig.“

Die Sorge müssen Sarah Engels und Ehemann Julian jetzt allerdings auch nicht mehr haben. Kurz nach der Videobotschaft wurden Jendrik und Inna rausgewählt. Für sie ist das Kapitel „Love Island“ beendet.

