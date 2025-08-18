Sarah Engels packt intime Details aus – „Heute hab ich’s im Griff“

Sängerin Sarah Engels hat sich einen großen Kindheitstraum erfüllt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian und ihren Kindern stattete sie dem Disney Land Hong Kong einen Besuch ab – inklusive atemberaubender Lichtershow am Märchenschloss bei Nacht. Dieser magische Moment rührt Sarah Engels sogar zu Tränen!

In ihrer Instagram-Story schreibt die DSDS-Bekanntheit: „Hab einfach weinen müssen. Bin generell zurzeit so super sensibel und emotional – ich sag’s euch. Seit meiner zweiten Schwangerschaft alles anders.“ Was wirklich dahinter steckt, erklärt Sarah Engels einige Stunden später!

Sarah Engels spricht offen über ihre hormonellen Veränderungen

Auf Instagram schreibt Sarah Engels: „Hormone Talk. Heute Morgen habe ich erzählt, dass ich gerade sehr sensibel bin – und daraufhin so viele Nachrichten von Frauen bekommen, die ebenfalls mit Hormonschwankungen, PMS oder Zyklus-Problemen kämpfen. Es ist ein so großes Thema über das oft zu wenig gesprochen wird. Viele wissen nicht einmal, dass hinter ihrem Stress oder Stimmungsschwankungen hormonelle Ursachen stecken. Für mich wurde das erst nach der zweiten Schwangerschaft ein Thema – und ich merke, wie wichtig es ist, offen darüber zu sprechen.“

+++ Sarah Engels: Bald ist es so weit – „Eine andere Seite von mir“ +++

Weiter erklärt die Sängerin: „Seit meiner zweiten Schwangerschaft spüre ich meinen Eisprung – und etwa 1-2 Wochen vor der Periode kommen die Hormonschwankungen. Damals war’s extrem, Mönchspfeffer & Co. wurden mir direkt empfohlen. Es hat gedauert bis sich mein Zyklus wieder eingependelt hat. Heute hab ich’s im Griff – aber manchmal spüre ich’s noch. Hormone eben.“

Der Schein trügt

Ob Hormonschwankungen, PMS oder Wechseljahre – viele Frauen sind betroffen, doch die meisten sprechen nicht darüber. Sarah Engels macht mit ihren offenen Worten deutlich, wie wichtig es ist, über hormonelle Veränderungen zu sprechen – besonders, da diese das Wohlbefinden so stark beeinflussen können. Sie nutzt ihre Reichweite, um ein Bewusstsein für ein Thema zu schaffen, das viele betrifft, über das aber oft geschwiegen wird.

Ihre Botschaft: Hormonelle Veränderungen sind kein Tabu-Thema! In den sozialen Medien wird häufig der Schein eines nahezu perfekten Lebens gewahrt – stets gute Laune und keine Probleme. Doch Sängerin Sarah Engels geht nun mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass das keinesfalls der Wahrheit entspricht und jeder sein Päckchen zu tragen hat!

Mit ihrem Mut zur Offenheit dürfte Sarah Engels anderen Frauen ein gutes Gefühl geben. Auf Instagram nimmt sie ihre Fans oft mit durch ihren, alles andere als perfekten, Familien-Alltag – herrlich ehrlich. Nun zeigt die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin einmal mehr, dass es im Leben nicht immer rund läuft und es völlig normal ist, dass man nicht immer bestens gelaunt ist. Das ist schließlich menschlich!