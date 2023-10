Sarah Engels wird deutlich – „Nichts auf dieser Welt kann dich darauf vorbereiten“

Sie ist ein wahres Allround-Talent: Sarah Engels ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, Influencerin und TV-Persönlichkeit, sondern auch Mutter von zwei Kindern und ein absoluter Familienmensch. Anlässlich ihres 31. Geburtstags richtet sie emotionale Worte an ihre Liebsten und sorgt damit für einen absoluten Gänsehautmoment.

Sarah Engels feiert Geburtstag

Den ganzen Tag über zeigt Sarah Engels ihren Fans via Instagram, wie sie ihren Ehrentag verbringt: natürlich mit der Familie! Nach einem ausgiebigen Brunch mit Ehemann Julian trifft sich die Sängerin mit dem Rest ihrer Familie, um zu feiern. Anschließend teilt sie ein Foto von sich und wird dabei ganz emotional.

Zunächst spricht die Ex-Frau von Pietro Lombardi über ihren Karriereweg. Denn eigentlich war es nie sicher, dass sie eines Tages auf den Bühne stehen wird. „Mein Plan B: Eventmanagerin werden. Aber wie das Schicksal es so wollte, ging ich meinen Weg und habe heute mehr, als ich mir jemals hätte erträumen können. Diese Liebe, die man empfinden kann, wenn man seine eigenen Kinder fest im Arm hält, ist und bleibt unvorstellbar. Nichts auf dieser Welt kann dich darauf vorbereiten, wie sehr du lieben kannst, wenn du Mama wirst.“

Sarah Engels mit Liebeserklärung an Julian

Zum Schluss richtet die Sängerin das Wort an ihren Mann: „Ich wünschte mir immer diesen Mann, mit dem ich mich unbesiegbar fühle, der mich liebt, so wie ich bin. Viele, die mich belächelt haben und meinten: ‚Sarah, eine solche Bilderbuchliebe gibt es nicht‘. Heute habe ich den Beweis dafür, dass es etwas viel Stärkeres und Schöneres gibt als das. Es gibt dich, Julian. Du bist mein Anker in jeder einzelnen Lebenslage und gibst mir die Sicherheit, die mir sonst im Leben fehlte. Sicherheit, dass wir einander festhalten und füreinander kämpfen.“

